Riita repesi saatavuusharkinnasta: ”Lisäisi väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä - täysin käsittämätöntä”

Sdp:n kansanedustaja Joona Räsänen tyrmää kokoomusministerien avauksen ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistosta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina Iltalehden haastattelussa, että tarveharkinnasta pitää työperäisen maahanmuuton osalta luopua.

”Ei meillä riitä muuten lääkäreitä ja hoitajia. Tarvitsemme myös tekijöitä teollisuuteen, tutkijoita ja insinöörejä,” hän kommentoi.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) puolestaan sanoi tiedotteessaan, ettei Suomella ole varaa jatkaa nykyisenkaltaista työvoiman saatavuusharkintaa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kommentoi perjantaina, että saatavuusharkinta on usein tarpeeton menettely, koska "työnantajalla on muutenkin helpompaa palkata läheltä, jos se onnistuu". Mykkänen kertoi tiedotteessaan, että työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan ulkomailta tarvittaisiin 20 000 työntekijää vuosittain. Vuonna 2018 yhteensä 18 000 työpaikkaa jäi syntymättä yritysten rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että kolmannen maan kansalaisen saa palkata Suomeen vain, jos tehtävään ei löydy suomalaista tai EU-kansalaista. Kokoomus ajaa saatavuusharkinnasta luopumista.

Sdp:n Joona Räsäsen mielestä esitys on vastuuton.

”Saatavuusharkinnan poisto lisäisi aivan varmasti ulkomaisen työvoiman väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä. On täysin käsittämätöntä, että kokoomus haluaa edistää tätä haitallista kehitystä Suomessa. Työsuojeluvalvonnan ja poliisin resurssit sekä keinot ovat jo nykyisellään aivan liian niukat. Saatavuusharkinnan poiston jälkeen tilanne olisi vielä kamalampi”, hän toteaa tiedotteessaan.

Räsäsen mukaan saatavuusharkinnasta luopumisen sijaan nyt tarvitaan työsuojeluvalvonnan ja poliisin resurssien nostamista, alipalkkauksen kriminalisointia sekä veronnumeron ja sähköisten kassajärjestelmien laajentamista.

”Samalla on syytä pohtia pimeän ulkomaalaisen työvoiman torjuntayksikön uudelleenperustamista, jonka edellinen porvarihallitus lakkautti. Keskeistä on, että työperäinen maahanmuutto on hallittua ja vastaa suomalaisen yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeita. EU- ja ETA -alueiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinta on yksi väline toteuttaa tätä tavoitetta. Järjestelmää on syytä kehittää, eikä romuttaa. Samalla on varmistettava, että Suomen työmarkkinoilla kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä”, Räsänen linjaa.

”Kokoomusministerien kommentteja saatavuusharkinnasta lukiessa tulee väistämättä mieleen, että ministerit eivät edes tunne nykyjärjestelmää. Alue-, tehtävä- ja alakohtaiset poikkeukset, joita ELY-keskukset vuosittain tekevät, mahdollistavat harkinnan ohittamisen jo nyt niin, että työvoiman alitarjonnasta kärsivät alat saavat tarvitsemansa työvoiman tarvittaessa ulkomailta. Esimerkiksi erityisasiantuntijat ovat kokonaan vapautettuja saatavuusharkinnasta”, hän jatkaa.

Uusi Suomi kertoi saatavuusharkintaan liittyvästä byrokratiaongelmasta hiljattain. Se on närästänyt muun muassa Närpiössä, jossa maanviljelys- ja puutarha-ala on ollut vapautettu saatavuusharkinnasta eli alalle voi rekrytoida vapaasti EU:n ulkopuolelta. Työvoima ei kuitenkaan ole voinut siirtyä alueen muiden, saatavuusharkinnan piirissä olevien alojen yrityksiin.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm vaati aikaisemmin lauantaina, että Helsingin Sanomien uutisoimaan ihmiskauppa- ja hyväksikäyttöepäilyyn on puututtava välittömästi. HS:n mukaan osassa nepalilaista ruokaa tarjoavissa ravintoloissa tapahtuu laajaa ja systemaattista työntekijöiden hyväksikäyttöä Suomessa.