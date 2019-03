Timo Soini: Seuraava ulkoministeri voi olla Antti Rinne, Petteri Orpo, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho tai Juha Sipilä – ”Prioriteetit pöytään”

Ulkoministeri Timo Soini (sin) toivoo tasavallan presidentin Sauli Niinistön tavoin puolueilta näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

”Oppositio ei ole neljään vuoteen avauksillaan ja kysymyksillään juuri ulkoministeriä häirinnyt saati haastanut lukuun ottamatta poliittista ajojahtia viime syksyltä, joka sekin päättyi täydelliseen mahalaskuun ja tappioon henkilökohtaisen epäluottamuslauseen hävitessä salissa selvin numeroin”, Soini kirjoittaa blogissaan.

Poikkeuksena on hänen mukaansa ulkoasiainvaliokunta, jossa keskustelua on käyty ja kysymyksiä tehty.

”Tästä annan valiokunnan jäsenille suuren tunnustuksen. Ne käynnit ovat olleet mieluisia. Valiokunnan kokoukset pidetään suljetuin ovin, joten julkisuudessa tuo keskustelu ei ole näkynyt.”

Soini huomauttaa, että jos oppositiopuolueilla olisi ollut mielenkiintoa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ulkoministeriä olisi haastettu kyselytunneilla tai kirjallisilla kysymyksillä.

”Niitä on ollut vain mallikappaleiksi. Toinen vaihtoehto on se, että ulkoministerin toimintaan ja työhön on oltu tyytyväisiä. Sitä en oppositiosta tohdi väittää. Totean vain opposition kyvyttömyyden ja haluttomuuden käydä keskustelua ja tehdä avauksia.”

Soini toivoo kuulevansa jokaiselta puolueelta viisi ulkopolitiikan prioriteettia.

”Viimeisten galluppien mukaan ulkoministeri voi tulla viidestä eri puolueesta. Antti Rinne, Petteri Orpo, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho ja Juha Sipilä. Prioriteetit pöytään jo tänä sunnuntaina”, hän sanoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toivoi lauantaina keskustelua siitä, millaista ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa kukin tavoittelee.

”Eduskunta määrittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjat selonteossaan. Niitä noudatetaan. Siksi vaalien alla olisi hyvä keskustella mitä linjaa kukin tavoittelee”, presidentti tviittasi. Lue tarkemmin:Presidentti toivoo keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – Professori: ”Mitä ihmettä?”