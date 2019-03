Tästä syystä Pekka Haavistosta saattaa tulla pääministeri: ”Kokoomus pitäisi parempana kuin Antti Rinnettä ja demarit parempana kuin Petteri Orpoa”

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara arvioi, että puolueen puheenjohtajalla Pekka Haavistolla on todelliset mahdollisuudet nousta Suomen pääministeriksi vaalien jälkeen.

”Missään ei ole kirjoitettu, että pääministerin tulisi tulla suurimmasta puolueesta – suurimmalla puolueella on tosin oikeus yrittää ensimmäisenä, mutta jos eduskunnan enemmistö niin sopii, pääministeriksi voi tulla kuka hyvänsä. Ei pitäisi olla toivoton tehtävä neuvotella Haavistosta pääministeriä, vaikka vihreät jäisivät kahden suurimman puolueen taakse. Olen aika varma, että kokoomus pitäisi Haavistoa parempana kuin Rinnettä ja demarit parempana kuin Orpoa”, hän kommentoi blogissaan.

Soininvaara sanookin, että vihreiden tulisi vaalikampanjan tässä vaiheessa esittää, että puolueen ehdokas pääministeriksi on Pekka Haavisto. Hän muistuttaa, että Haavisto on voittanut kaikki kyselyt äänestäjien keskuudesta parhaana pääministeriehdokkaana.

Viimeksi tällaisen kyselyn julkaisi tällä viikolla Helsingin Sanomat. Siinä Haavistoa kannatti 22 prosenttia haastatelluista. Hänen takanaan tulivat varsin tasavahvoina kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (16 prosentin kannatus), sdp:n Antti Rinne (15 prosenttia) ja keskustan Juha Sipilä (14 prosenttia).

”Haavisto myös olisi hyvä johtamaan monipuoluehallitusta. Muilla hallituspuolueilla ei olisi samanlaista tarvetta kampittaa häntä kuin olisi kokoomuksella kampittaa Rinnettä ja demareilla kampittaa Orpoa”, Soininvaara ennakoi.

Julkisuudessa on muistutettu, että Haavisto johtaa vihreitä vain kesäkuun puoluekokoukseen asti.

”Missään ei lue, että pääministerin olisi oltava puolueensa puheenjohtaja. Ei Harri Holkerikaan ollut. Ja sitä paitsi. Jos Haavisto nousisi pääministeriksi, tilanne olisi täysin muuttunut viime syksystä. Vihreiden puoluekokous valitsisi hänet yksimielisesti puheenjohtajaksi, jos Haavisto katsoisi sen tarpeelliseksi”, Soininvaara vastaa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen arvioi tammikuussa Lännen Median lehdille, että suomalaiset näyttävät selvästi pitävän Haaviston valtiomiestyylistä. Rahkosen mukaan suomalaiset eivät selvästikään pidä yllätyksellisestä rähinöitsijästä, vaan haluavat luotettavan valtionhoitajan maan pääministeriksi. Haavisto nousi tuolloin ensimmäisen kerran kärkeen pääministerigallupissa.

Haavisto linjasi aikaisemmin tällä viikolla Uuden Suomen haastattelussa, että vihreille eduskuntavaaleissa sekä mahdollisissa hallitusneuvotteluissa kolme tärkeintä teemaa ovat järjestyksessä ilmasto, koulutus ja työ.

”Meillä voi olla tulevassakin hallituksessa vihreä pääministeri, vihreä valtiovarainministeri tai vihreä ulkoministeri tai mikä vain vihreä ministeri”, Haavisto totesi.

Vihreät on Alma-gallupin perusteella saamassa 13,2 prosentin kannatuksen. Haaviston mukaan vihreiden tavoite on olla kolmen suurimman puolueen joukossa. Perjantaina julkistetussa Ylen gallupissa vihreät menetti kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt tasan 13 prosentissa.

