Vaalihäirinnän kohteeksi joutunut ehdokas: ”Kasvoihini heitettiin äskettäin ketsuppia”

Kokoomuksen kansanedustajaehdokas ja kokoomuksen nuorten Tampereen aluejärjestön puheenjohtaja Petri Rajala kertoo joutuneensa vaalihäirinnän kohteeksi jo useampaan kertaan.

”Vaalihäirintä jatkuu. Kasvoihini heitettiin äskettäin ketsuppia Hämeenkadun ja Tuomiokirkonkadun risteyksessä. Tekijä lähti nopeasti matkoihinsa. Kiitän poliisia nopeasta toiminnasta sekä sivullisia ohikulkijoita ja lähistöllä olleita apuun rientäneitä toisen puolueen kollegoitani kaikesta avusta. Olen kunnossa, tuli vain vähän ketsuppiroiskeita vaatteille. Tekijä oli päihtyneeltä vaikuttanut mies. Kävelin häntä vastaan. Hän kysyi puoluettani. Vastatessani kokoomus hän heitti ketsuppia kasvoilleni”, Rajala kertoo tuoreimmasta tapauksesta Facebookissa.

”On parempiakin tapoja vaikuttaa”, hän jatkaa.

Rajala kertoo Iltalehdelle joutuneensa häirinnän kohteeksi myös helmikuun lopulla. Silloin Rajalan vaalimainoksilla teipattu auto töhrittiin vesiliukoisella tussilla. Viime viikolla Rajalalta varastettiin vaalilippu.

”Jatkossa olen aina kavereiden mukana ja varovainen. On sääli, että ihmiset tuhoavat, kun pitäisi jutella ja muuttaa maailmaa sanoilla ja teoilla, äänestämällä. En pelkää, mutta olen varovainen ja tarkka.”

Myös toisenlaista vaalihäirintää on tullut ilmi. Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Suldaan Said Ahmed kertoi sunnuntaina Twitterissä valevaalijulisteista, joissa on korkeimman oikeuden väliaikaisesti kieltämän Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n verkkosivujen osoite. Juliste on tehty näyttämään vihreiden vaalimainokselta.

”Uusnatsit levittää Itä-Helsingissä puolueiden nimissä/logoilla valheellista ja rasistista propagandaa. Jos törmäät niihin, ilmoita poliisille. Ja kun poistat nii varo sormia, koska niiden alla on partateriä. Poistelin itse niitä äsken Kontulan ostarilta ja ilmoitin poliisille”, hän kertoi Twitterissä.

Helsingin poliisi kertoo seuraavansa tilannetta. Helsingin poliisin ylikomisario Tuukka Skottman sanoo, ettei poliisin tietoon ole vielä tullut mitään konkreettista.

”Käytännössähän poliisi ei millään tavalla pysty estämään, jos joku tällaisia liimailee. Toki kyseessä on kielletty järjestö, joskin korkein oikeus myönsi asiassa myös valitusluvan, mutta kaikki järjestön toiminta on kielletty. Jos tosiaan ovat näitä PVL:n tarroja niin en tiedä, miten niihin pitäisi suhtautua”, hän kommentoi Iltalehdelle.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Uusnatsit levittää Itä-Helsingissä puolueiden nimissä/logoilla valheellista ja rasistista propagandaa. Jos törmäät niihin, ilmoita poliisille. Ja kun poistat nii varo sormia, koska niiden alla on partateriä.



Poistelin itse niitä äsken Kontulan ostarilta ja ilmoitin poliisille! pic.twitter.com/c1vFBY0xDv — Suldaan Said Ahmed - 19 HKI (@suldaansaid) March 31, 2019

Poliisi on tietoinen Twitterissä liikkuvasta vinkistä, jonka mukaan Itä-Helsingissä levitetään valevaalijulisteita, joiden alle on kätketty teräviä esineitä. Poliisi seuraa tilannetta. #poliisi #helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) April 1, 2019

Ulkoministeri Timo Soinia (sin) yritettiin lyödä reilu viikko sitten Vantaan Korson maalaismarkkinoilla. Hyökkääjällä oli yllään Soldiers of Odin -tunnukset.

Samana viikonloppuna Suldaan Said Ahmed kertoi tulleensa pahoinpidellyksi Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla.

Myös perussuomalaisten varapuheenjohtajaa Laura Huhtasaarta on uhkailtu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kertonut keskustelleensa puoluejohtajien kanssa eduskuntavaaleista niin syksyllä kuin nyt hiljattainkin.

”Jaamme yhteisen käsityksen, että vaalirauha on turvattava. Uhkailu tai väkivalta sanoissa tai teoissa eivät kuulu suomalaiselle vaalikentälle”, Niinistö sanoi.

Lisää aiheesta:

Sauli Niinistö: ”Uhkailu tai väkivalta eivät kuulu suomalaiselle vaalikentälle”

Poliittisen ilmapiirin kiristyminen Suomessa huolestuttaa: ”Olisi valtavan suuri kolaus, jos tämä muuttuisi”

Timo Soini: ”Uhkaava tilanne saatiin nopeasti rauhoittumaan - Kiitän turvamiehiä hyvästä työstä”

Kansanedustajaehdokas Suldaan Said Ahmed: Minut pahoinpideltiin metroasemalla

Laura Huhtasaaren kertoma uhkaustapaus: Poliisi tutkii – yksi henkilö otettiin kiinni