Näkökulma: Punavihreät jyräävät keskustan Hämeessä – Eduskunnassa rakastunut aviopari yrittää paluuta

Sdp ja vihreät voittavat, keskusta häviää. Hämeen vaalipiirin ennuste huhtikuun eduskuntavaaleissa noudattelee kokonaiskuvaltaan valtakunnallista galluptilannetta. Ennusteissa sdp olisi kasvattamassa paikkamääräänsä yhdellä neljään paikkaan, kun taas keskusta on menettämässä kolmesta nykyisestä paikastaan yhden tai pahimmillaan jopa kaksi paikkaa.

Analyysien mukaan kokoomus pysynee kolmessa paikassaan ja perussuomalaisille olisi tulossa kaksi paikkaa, mitä voi pitää torjuntavoittona puoleen vaalikauden aikana tapahtuneen hajoamisen valossa.

Myös vihreät on analyysien mukaan matkalla vaalivoittoon, sillä puolueen odotetaan saavan takaisin vuonna 2011 menettämänsä yhden paikan.

Mielenkiintoista vaalipiirissä on se, että eduskuntaan paluuta tekee aviopari. Keskustan Timo Kaunisto ja vihreiden Kirsi Ojansuu-Kaunisto ovat molemmat ehdolla, mutta kumpaakaan ei pidetä varmana läpimenijänä.

Pariskunta löysi toisensa eduskunnassa, kun Kauniston edellinen liitto oli päättynyt eroon vuonna 2010. Naimisiin he menivät seuraavana vuonna.

Sdp-taustainen ekonomisti Antti Koskela muistuttaakin analyysissaan, että äänestäjät eivät ole avioparia palkinneet, kun molemmat putosivat eduskunnasta vuonna 2011.

Molemmat myös yrittivät eduskuntaan viime vaaleissa, onnistumatta.

Kaksi ex-ministeriä

Sdp:n listalla on kaksi entistä ministeriä: työministerinä toiminut kansanedustaja Tarja Filatov ja oikeusministerinä toiminut, eduskuntaan paluuta tekevä Johannes Koskinen. Viime vaalien Hämeen ääniharavan Filatovin odotetaan olevan sdp:n listan ykkönen. Vuoden 2011 vaalipiirin ääniharavan Koskisen odotetaan palaavan Arkadianmäelle, vaikka hän on nostanut sopeutumiseläkettä palattuaan rahakkaalta pankkipestiltä Euroopasta.

Sdp:n kovimpien ehdokkaiden joukossa ovat myös sdp:n kolmas varapuheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Ville Skinnari sekä puolustusasioissa profiloitunut kansanedustaja Mika Kari.

Muista demarinimistä nostetaan esille kilpailevat forssalaiset ehdokkaat Kaisa Lepola ja Emmi Lintonen. Riihimäeltä ehdolla on Miia Nahkuri, mutta häntä kuvaillaan saman tyyppiseksi ehdokkaaksi kuin vasemmistoliiton riihimäkeläistä Aino-Kaisa Pekosta.

Kokoomuksella selvä tilanne – haastajissa ”linnanherra”

Kokoomuksella on Hämeessä kolme kansanedustajaa, ja kun kolme paikkaa on luvassa, istuvat ovat vahvoilla.

Opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen oli viime vaaleissa kokoomuksen ykkönen Hämeessä. Loppilainen Timo Heinonen on menossa jo neljännelle kaudelle eduskuntaan. Ehdolla on myös valtakunnallista julkisuutta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana saanut Kalle Jokinen.

Kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset nostaa esiin myös haastajia, joista hollolalainen sairaanhoitaja Kristiina Hämäläinen voi lehden mukaan olla yllättäjä. Hämäläinen oli kuntavaaleissa ääniharava ja päihitti silloisen ministerin Juha Rehulan (kesk) ja kansanedustaja Jari Ronkaisen (ps).

Verkkouutiset nostaa esiin myös Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Milla Bruneaun, räväkkänä tunnetun yrittäjän Francis McCarronin ja ”linnanherraksi” kutsutun Vanajanlinna Groupin hallituksen puheenjohtajan Mika Walkamon.

Konkarin äänipotista taistellaan – mukana ”kiinteistökuningatar”

Keskustan konkarikansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan viime vaalien 5200 äänen potti menee näissä vaaleissa jakoon.

Heittämällä paikkansa uusinee keskustan varapuheenjohtaja, ministerinäkin toiminut Juha Rehula. Sekä keskustan äänenkannattaja Suomenmaa että Yle ennakoivat, että istuva kansanedustaja Martti Talja joutuu tiukille. Haastajina ovat entinen kansanedustaja Timo Kaunisto ja Anttilan entinen eduskunta-avustaja Johanna Häggman. Ehdolla on myös asikkalalainen Hilkka Kemppi, joka on aiemmin toiminut keskustanuorten puheenjohtajana.

Ääniä yrittää haalia myös ”kiinteistökuningattareksi” kutsuttu, tv:stäkin tuttu Kaisa Liski, joka on kunnanvaltuutettu Hausjärvellä. Hänen menestystään on vaikea arvata. Liski tuomittiin viime vuoden lopussa 700 000 euron korvauksiin entiselle työnantajalleen Uudenmaan Vivalle, mutta on valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Liskin ja entisen työnantajan kiista koskee muun muassa kilpailukiellon rikkomista.

Perussuomalaisissa taistelua

Perussuomalaisista istuvat kansanedustajat Rami Lehto ja Jari Ronkainen hakevat jatkokautta. Lehdon tilanne on ennakkoanalyyseissa kaksikosta vahvempi.

Sinisiin siirtynyt Anne Louhelainen ei ole ehdolla. Louhelaisen potti oli viime vaaleissa vieläkin kovempi kuin keskustan Anttilan: yli 6700 ääntä.

Viime vaaleissa varakansanedustajaksi jäänyt Lulu Ranne haastaakin nyt Ronkaisen toden teolla. Ranne hävisi paikan viime vaaleissa Ronkaiselle vain noin 200 äänellä.

Vihreiltä puuttuu iso nimi – Pekonen ja Räsänen vahvoilla

Vihreät on saamassa paikan Hämeen vaalipiiristä kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Puolueen lista on tasainen, eikä kukaan nouse ehdottomaksi ykköseksi. Kovimman kisan käynevät ex-kansanedustaja, keskustan Kauniston puoliso Kirsi Ojansuu-Kaunisto ja vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana Hämeenlinnassa toimiva Mirka Soinikoski.

Vihreistä eduskuntaan yrittävät myös muun muassa Riihimäen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Jokinen ja asikkalalainen varatuomari Juha Tapiola.

Sekä vasemmistoliitto että kristillisdemokraatit ovat pitämässä yhdet paikkansa. Molemmilla puolueilla on myös selvät kärkiehdokkaat: vasemmistoliitolla eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ja kd:llä ex-puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Jussi Halla-aho pani Ylen polvilleen väittämällä ihan omiaan

Näkökulma: Viikon sitaatti grillattiin ulos Antti Rinteestä

Näkökulma: Jytky nro 3 seisautti veret – mutta Ylen gallupissa on perussuomalaisia suosiva mysteeri

Koko Vaalivalvojat-sarja täällä!