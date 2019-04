Kauppakamarit: Alkoholia voitava myydä 24/7 Suomen ruokakaupoissa – ”Arkijärjen vastainen rajoitus”

Kauppakamarit olisivat valmiita jatkamaan alkoholilainsäädännön vapauttamista niin, että mietojen, enintään 22-prosenttisten alkoholijuomien myynti sallittaisiin vähittäiskaupassa. Kauppakamarit kannattavat myös myynnin kellonaikaa koskevien rajoituksista luopumista.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vahvistaa kauppakamareiden kannattavan sitä, että alkoholia voisi myydä ruokakaupoissa vaikka kellon ympäri.

”Ihmisten arki on nykyisin niin moninaista, että tällaiset arkijärjen vastaiset rajoitukset vain haittaavat normaalia kaupassa käyntiä ja elämää”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamareiden mukaan myös anniskelun sekä tila- ja panimomyynnin esteitä tulee selvittää. Alkoholiverotuksella voitaisiin kauppakamarien mukaan tarvittaessa tasapainottaa kysyntää huomioiden se, ettei verotus johda matkustajatuonnin kasvuun.

Kauppakamareiden mukaan alkoholilainsäädännön uudistukset tulee tehdä maltillisesti ja vaikutuksia seuraten.

Romakkaniemen mukaan vuoden 2018 alusta voimaan tulleesta alkoholilain muutoksesta saadut kokemukset osoittavat, että alkoholin myynnin vapauttamista kannattaa jatkaa.

Aiemmin Kaupan liitto on myös linjannut hallitusohjelmatavoitteissaan, että alkoholin myyntiä tulisi vapauttaa asteittain.

"Meidän tavoite on se, että Alkon monopoli murtuu. Että alkoholi voisi olla myynnissä kaikissa vähittäiskaupoissa. Mutta se on varmaankin vähän pitkän tähtäimen tavoite. Kun se on pitkän tähtäimen tavoite, niin totta kai me nähdään ensin, että sitten voisi tulla miedot alkoholit eli viinit ruokakauppaan ja sitten siitä mennä eteenpäin", Kaupan liiton silloinen toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoi viime syksynä.

