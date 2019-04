Raidehankkeet: Petteri Orpo torjuu yksityiset sijoittajat – Ei laittaisi sentin senttiä Tallinna-tunneliin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei huolisi yksityisiä sijoittajia mukaan raideliikenteen hankeyhtiöihin. Lainaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta voitaisiin kuitenkin nostaa, kunhan ”ehdot ovat kohdillaan”.

”Mutta omistaminen on oleellista. Omistaminen pitää olla valtion, kaupunkien tai julkisesti omistettujen suomalaisten yhteisöjen käsissä”, sanoo Orpo Uuden Suomen, Kauppalehden ja Talouselämän yhteishaastattelussa.

Suomeen perustettiin helmikuussa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johdolla kaksi uutta hankeyhtiötä tunnin junayhteyksien rakentamiseksi Turkuun ja Tampereelle. Hankeyhtiöiden tavoitteena on hankkia raideyhteyksien rakentamiseksi rahaa valtion budjettirahoituksen ulkopuolelta.

Yhtiöiden enemmistöomistus on valtiolla, mutta liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ”suunnittelun edetessä neuvotteluiden perusteella sovitaan yhtiön pääomituksesta ja uusista omistusosuuksista”.

”Minä haluan, että ne on suomalaisittain omistettuja. Mutta se mistä lainan ottaa ja millä ehdoilla, se päätetään erikseen. Siinä täytyy katsoa suomalaisen veronmaksajan etua, koska suomalainen veronmaksaja – raiteiden käyttäjä – viime kädessä maksaa aina”, Orpo toteaa.

”Emmekä me tee sellaista ratkaisua, joka kokonaistaloudellisesti olisi huonompi kuin se, että valtio ottaisi lainan ja rakentaisi sen”, hän tähdentää.

Kaavaillun Tampereen ja Turun ratojen lisäksi Orpo painottaa myös uutta ratahanketta itään. Minkä kaupungin kautta se kulkisi, ei Orpo vielä halua sanoa.

Tiukkaa talouslinjaa vetävän Orpon mielestä raideinvestoinnit olisivat merkittäviä piristysruiskeita koko Suomen taloudelle nyt, kun ennusteiden mukaan talous on hiipumassa runsaan prosentin vuosikasvuun.

”Minä ihan oikeasti uskon näihin kansallisiin jättihankkeisiin, eli nopeat junayhteydet Helsingistä, pääkaupungista, pohjoiseen, itään ja länteen”, Orpo aloittaa.

”Syntyisi valtava buusti koko Suomen kansantaloudelle. Se olisi ilmastoteko ja rakentaminen olisi sitä elvyttämistä, jos näissä päästäisiin liikkeelle”, hän jatkaa.

Tallinna-tunneliin Orpo ei sen sijaan laittaisi sentin senttiä.

”Minusta se on puhtaasti yksityinen hanke, enkä minä olisi siihen valtion rahaa laittamassa yhtään. Jos se on toteutuakseen – toivotan onnea ja menestystä – valtio voi tehdä kaavoituspuolella yhdessä maakuntien ja kaupunkien kanssa tehtävänsä. Mutta se on niin valtava investointi, ettei meillä ole siihen julkisia varoja laittaa. Jos se onnistuu, se on tietysti hieno asia.”

