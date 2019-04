Näkökulma: Näiden 4 luopujan äänistä taistellaan Turussa – Vain jytky voi rikkoa tasapainon

Varsinais-Suomen hyvä taloustilanne suosii vanhoja puolueita, mutta jos on pakko veikata, niin perussuomalaisten ja kristillisten vaaliliitto voi yllättää.

Ville Niinistö, Stefan Wallin, Annika Lapintie ja Maria Lohela keräsivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomesta yhteensä 29 232 ääntä eli 11 prosenttia koko vaalipiirin äänistä. Nyt tämä nelikko on poissa kuvioista, mikä tuo hieman värinää Turun seudun vaalitaisteluun.

Suuret puolueet kuitenkin porskuttavat entisellään. Turun kaupungilla ja koko Varsinais-Suomella on mennyt koko vaalikauden ajan taloudellisesti hyvin, joten äänestäjät tuskin näkevät merkittäviä syitä isoille muutoksille.

Turun valtapuolue kokoomus lähtee vaaleihin vanhalla kärkinelikolla: puheenjohtaja Petteri Orpo sai viimeksi 10 652 ääntä, ja puolueen valtakunnallisista ongelmista huolimatta hän pitää paikkansa helposti. Toisena oli viimeksi Ilkka Kanerva (ääniä 9 183), eikä hänelläkään pitäisi olla vaikeuksia uusia paikkaansa. Kanervan äänestäjäkunta tosin alkaa harventua vanhimmasta päästä, joten hänen ohitseen voi kiilata ulkomaankauppaministerinä jalostunut Anne-Mari Virolainen (7 169).

Kokoomuksen neljäs paikka meni viimeksi Saara-Sofia Sirénille (4 625), ja se saattaa olla vaarassa, jos puolueen valtakunnallinen alamäki painaa kokoomuksen ääniosuuden myös Varsinais-Suomessa alle 20 prosentin. Kansanedustajana hieman näkymättömäksi jäänyttä Siréniä uhkaa myös uusien nuorten naisehdokkaiden nousu kokoomuksen listalla. Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajan Janika Takatalon sanotaan olevan vahvoilla.

Sosiaalidemokraateilla on Varsinais-Suomesta kolme kansanedustajaa: Eeva-Johanna Eloranta (6 689), Katja Taimela (6 017) ja Ilkka Kantola (5 908). Varsin tasaväkisiä tovereita uhkaa nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén, joka on saanut viime vuosina paljon julkisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kaatajana. Eloranta on kuitenkin Turun demarien ykkönen, ja Taimelalla on vahva asema Salossa, joten varminta olisi kai veikata Kantolan putoamista.

Keskustan kansanedustajakolmikko on Annika Saarikko (10 510), Esko Kiviranta (5 994) ja Olavi Ala-Nissilä (4 908). Lasta odottavalla Saarikolla ei ole vaikeuksia uusia paikkaansa, vaikka hän jäisi äitiysvapaalle saman tien. Keskustan herrakerhossa voi kuitenkin tapahtua muutoksia. Kivirantaa ja Ala-Nissilää uhkaavat mm. somerolainen yrittäjä Jani Kurvinen ja maanviljelijä Pekka Myllymäki Mynämäeltä. Keskustan suosio on kuitenkin niin pahassa kierteessä, että puolueen kolmas paikka on uhattuna.

Siirrytäänpä mielenkiintoisempiin puolueisiin. Perussuomalaiset saivat viime vaaleissa Turusta läpi kolme edustajaa: Ritva "Kike" Elomaan (9 571),Ville Tavion (6 847) ja Maria Lohelan (5 583). Elomaalla ja Taviolla ei pitäisi olla vaikeuksia uusia paikkojaan. Lohelan poliittinen ura huipentui eduskunnan puhemiehen tehtävään, josta hän lensi perussuomalaisten hajoamisen jälkeen ensin siniseen tulevaisuuteen ja sieltä Liike Nytin eduskuntaryhmään, josta matka jatkuu nyt politiikan ulkopuolelle.

Jussi Halla-ahon perussuomalaisten myötätuuli voi hyvin vetää Lohelan äänet takaisin puolueelle. Perussuomalaisten lista on kuitenkin melko tasainen, joten kolmannen läpimenijän arvailu on vaikeaa. Tilannetta mutkistaa se, että PS on vaaliliitossa kristillisdemokraattien kanssa, jotka ovat taitavia keskittämään ääniään. Voi olla, että Lohelan paikan periikin kd:tä edustava pastori Pertti Vallittu Salosta. Myös lisäpaikka PS:n ja KD:n yhteislistalle on mahdollinen.

Kristilliset tosin heikensivät omia mahdollisuuksiaan riitelemällä ykkösehdokkaansa nimestä. Vallittu kiilasi listalle ykköseksi ohi entisen huippujuoksijan Annemari Kiekaran (ent. Sandell), jonka olisi valtakunnallisesti tunnettuna urheilujulkkiksena vetänyt ääniä koko vaalipiiristä.

Oman kylän flikka

Vihreiden vaalipeli on täysin auki, kun europarlamenttiin pyrkivän Ville Niinistön 8 835 ääntä menevät uusjakoon. Puolue pitänee yhden paikkansa, ja läpi menee todennäköisesti joku Turun kunnallispolitiikan vahvoista naisista, ehkä Saara Ilvessalo, Elina Rantanen tai Niina Ratilainen. Turkuun ehdolle lähteneellä vihreiden puoluesihteerillä Lasse Miettiselläsen sijaan voi olla kova paikka päästä edes kolmen kärkeen, koska hänen kotipaikkansa on edelleen Helsinki.

Turussa äänestetään mieluiten oman kylän ehdokkaita, riippumatta siitä kummalla puolella Aurajokea he asuvat. Vasemmistoliitolla ei ole tässä suhteessa ongelmaa, koska heidän ykkösehdokkaansa, puolueen puheenjohtaja Li Andersson ei ole neljän kansanedustajavuotensa aikana pahemmin stadilaistunut. Turussa puhutaan, että jopa porvaristädit voivat äänestää Anderssonia, koska hän on oman kylän flikka. Andersson sai viimeksi peräti 15 071 ääntä, ja äänimäärä noussee edelleen.

Vasemmistoliiton ongelma on puolueen toisen turkulaisedustajan Annika Lapintien lähtö eläkkeelle. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ansioitunut Lapintie jättää tapeltavaksi 5 027 ääntä, ja vahvimpana ehdokkaana hänen tilalleen voi pitää viime vaaleissa listan kolmoseksi noussutta Johannes Yrttiahoa (2 930 ääntä).

Turun ruotsinkielisillä porvareilla on vaikeaa. Rkp:n äänikuningas, entinen puoluejohtaja ja puolustusministeri Stefan Wallin (9 787) luopuu, eikä hänen tilalleen ole tarjota ketään yhtä kokenutta poliitikkoa. Todennäköisimmin Rkp:n listan ykköseksi nousee joko Turun Cygnaeuksen koulun rehtori Nicke Wulff tai Suomen pakolaisavun vaikuttamistyön päällikkö Ida Schauman, joka sai viime vaaleissa 3 324 ääntä. Se ei tosin riitä vielä mihinkään, koska Varsinais-Suomen vaalipiirin piilevä äänikynnys on yli 13 000 ääntä.

Vuoden 2015 vaaleissa viimeinen läpimenijä oli vasemmistoliiton Lapintie, jonka vertausluku oli 13 500. Siihen Ruotsalaisen kansanpuolueen kyllä pitäisi yltää, koska sillä on monipuolinen ehdokaslista, joka vedonnee ruotsinkielisiin iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Yhteenveto Varsinais-Suomen tilanteesta on siis melko tylsä: puolueiden voimasuhteissa ei ole odotettavissa muutoksia, vaan ensi kaudellakin Turun seudulta eduskunnassa istuu neljä kokoomuslaista, kolme demaria, keskustalaista ja perussuomalaista, kaksi vasemmistoliittolaista sekä yksi vihreä ja yksi rkp:läinen.

Yhdellä varauksella: jos perussuomalaiset saavat taas jytkynsä, niin Varsinais-Suomessa se voi merkitä keskustan kolmannen paikan menetystä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien vaaliliitolle.

Kirjoittaja on Talouselämän toimittaja.

