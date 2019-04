Juha Sipilä jatkaa perussuomalaisten arvostelua: ”Hyvin kyseenalaisia keinoja – ruokkivat kaunaa ulkomaalaisia kohtaan”

Keskustan puheenjohtaja, toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä jatkaa blogissaan perussuomalaisten politiikanteon arvostelua.

Sipilä otti maanantain puheenjohtajatentissä voimakkaasti kantaa perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon puheisiin maahanmuuttajista ja maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista. Sipilä totesi hänet yllättäneen, että ”näin hirvittävillä asioilla – kuolemalla, raiskausrikoksilla – flirttaillaan ja haetaan valtaa”. Halla-ahon lisäksi Sipilä nosti kysyttäessä esiin Paavo Väyrysen tällaisten puheiden esittäjinä.

Sipilä jatkaa teemasta blogissaan. Sipilän mukaan myös Suomessa on hajaannusta ja ”eriseuraisuutta, jolla syventyessään voi olla tuhoisat seuraukset”. Vihanlietsonta koskee erityisesti maahanmuuttoa, Sipilä toteaa.

”Meillä on poliitikkoja, jotka ruokkivat pelkoja ja kaunaa ulkomaalaisia kohtaan hyvin kyseenalaisin keinoin. Kaikki ulkomaalaiset leimataan lapsenraiskaajiksi ja sosiaalipummeiksi. Annetaan ymmärtää, että vanhusten huollon ja kantasuomalaisten työttömyyden ja syrjäytymisen ongelmat ratkeaisivat heittämällä ulos maahan vuonna 2015 saapuneet turvapaikanhakijat. Tällaista puhetta kuulemme usein Perussuomaisen puolueen johdosta ja johdon liepeiltä”, Sipilä kirjoittaa blogissaan.

Hän toteaa todeksi, että monet maahan turvapaikanhakijoina tulleet nuoret miehet ovat syyllistyneet kammottaviin rikoksiin.

”Ja kyllä, maahanmuuttajat ovat yliedustettuina raiskauksiin syyllistyneiden joukossa. Mutta kristillisiä arvoja kunnioittavassa sivistysvaltiossa ei kaikkia ulkomaalaisia leimata tämän takia, eikä hädänalaista jätetä pakkaseen kuolemaan. Autamme aidosti hädänalaista ja turvaa tarvitsevaa”, Sipilä kirjoittaa.

Sipilän mukaan rikollisia ei pidä hyysätä, mutta ”ei ole oikein pitää ulkomaalaisia lähtökohtaisesti rikollisina ja loiseläjinä”.

”Tolkun kansakunnan vastaus on rangaista törkeisiin rikoksiin syyllistyneet oikeusvaltion keinoin, lisätä poliisin oikeuksia ja voimavaroja, muuttaa lainsäädäntöä ja pohtia miten perusteeton maahantulo voidaan estää ja perusteettomasti maahan tulleet palauttaa.”

Lisäksi on Sipilän mukaan parannettava oikein perustein maahan tulleiden kykyä päästä töihin. Kaikkea edellä mainittua hallitus on Sipilän mukaan jo tehnyt syksystä 2015 lähtien.

”Yhtä lailla on selvää, ettemme me Suomessa voi tarjota turvasatamaa kaikille maailman vainotuille. Voimme tehdä vain osamme. On myös kohtuutonta leimata kaikki maahanmuuton ongelmia esille ottava puhe muukalaisvihamielisyydeksi tai rasismiksi. Kuten edellä totesin, maahanmuutossa kuten niin monessa muussakin asiassa, on varjopuolensa. Ne on otettava vakavasti ja ratkaistava käytännön toimin”, Sipilä tasapainoilee tekstissään.

