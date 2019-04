Juha Sipilältä varoitus Antti Rinteelle tv:ssä – ”Tuli 100 000 työtöntä lisää”

Toimitusministeristön pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä varoitti MTV:n puoluejohtajatentissä tulevaa hallitusta kiristämästä työn ja yritysten verotusta. Sipilän mukaan veronkiristysten välttäminen on olennaista työllisyysasteen nostamisen kannalta.

Sipilä suuntasi sanansa sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteelle. Sdp on saanut myös kokoomuksesta toistuvasti arvostelua etenkin yritysten verotukseen suunnittelemistaan kiristyksistä.

”Antti, ne toimet, joilla kiristetään työn verotusta ja yritysten verotusta, ne vievät toiseen suuntaan. Me nähtiin viime vaalikaudella, miten käy, jos verotusta kiristetään”, Sipilä sanoi Rinteelle viitaten kokoomuksen ja sdp:n vetämään monipuoluehallitukseen.

”Tuli 100 000 työtöntä lisää. Nyt on tullut 140 000 uutta työpaikkaa [Sipilän hallituksen kaudella]. Siellä yhtenä tekijänä on se, että työn verotusta on maltillisesti kevennetty”, pääministeri totesi.

Keskusta on viitannut Rinteen ja Jutta Urpilaisen (sd) valtiovarainministerikauden työllisyyssaldoon aiemminkin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa vuonna 2014 julkaistussa veropolitiikan vaikutusarviossaan, että silloinen Kataisen hallitus oli vuodesta 2011 vuoteen 2014 kiristänyt ansio- ja pääomaverotusta valtionverotuksessa noin prosenttiyksikön verran. Kuitenkin sama hallitus päätti myös mittavasta yhteisöverotuksen eli yritysten verotuksen alennuksesta, joka tuli voimaan vuonna 2014.

Nyt päättyvällä vaalikaudella työllisyyttä on Sipilän hallituksen toimien lisäksi kasvattanut talouskasvu. Sitä edeltäneet hallitukset sen sijaan toimivat talouden taantuman oloissa.

Sipilän kommentti tuli keskustelussa, jossa viiden suurimman puolueen puheenjohtajilta kysyttiin, joudutaanko ensi vaalikaudella leikkaamaan valtion palveluista ja menoista. Sipilä painotti tarvetta jatkaa työllisyysasteen nostamista määrätietoisesti, jotta leikkauksiin ei jouduttaisi.

”Meillä on nyt suurin piirtein julkinen talous tasapainossa”, Sipilä totesi alleviivaten tilanteen herkkyyttä.

Jos työttömyys sen sijaan lähtee nousuun, ”me ollaan taas siinä samassa syöksykierteessä, missä oltiin neljä vuotta sitten”, Sipilä sanoi.

LUE LISÄÄ: Petteri Orpo löi talousluvut tiskiin ja avautui sdp:stä: ”Uutta velkaa tulossa 12mrd€ – ilman yhtäkään vaalilupausta”

Myös kokoomuksen Petteri Orpo jatkoi MTV:n tentissä sdp:n verolinjausten arvostelua.

”Ne veronkiristykset, jotka teillä on, lyövät talouskasvua päähän”, sanoi Orpo, jonka mukaan sdp:n talousohjelma on vastuuton.

Sdp puolestaan pitää vastuuttomana kokoomuksen lupausta työn verotuksen alennuksesta. Orpo kuitenkin painotti, että kokoomuksen lisäpanostukset katetaan talouskehyksen sisältä kuten veroale toisten verojen korotuksilla.

Sdp:n Rinne korosti puolueen linjaa, jonka mukaan sen ”tulevaisuusinvestoinnit” maksavat itsensä takaisin. Hän puhui muun muassa oppivelvollisuuden pidennyksestä sekä toisen asteen maksuttomuudesta.

Tentissä olleista viidestä puoluejohtajasta vain perussuomalaisten Jussi Halla-aho vastasi, että ensi vaalikaudella on tehtävä menoleikkauksia. Sipilä ja Orpo kuitenkin jättivät vastauksensa ehdolliseksi, ja valtiovarainministeri Orpon mukaan hallitusohjelmaan on kirjattava sopeutustarpeen tarkastelu kauden puolivälissä. Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan valtion menojen sopeutustarve on kaksi miljardia euroa ensi vaalikaudella.