Poliisi: Vaalimainoksia rikottu – Hussein al-Taee: ”Julisteeni oli täynnä nastoja, mainoksiani töhrittiin ja revittiin”

Poliisi tiedottaa, että vaalimainoksia on rikottu Jyväskylässä ja Tampereella. Vaalimainoksiin kohdistuvasta ilkivallasta kertoo myös sdp:n eduskuntavaaliehdokas, rauhanneuvottelija Hussein al-Taee.

Poliisi pyytää havaintoja Jyväskylän ja Tampereen tapauksista.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi tänään tiistaina ja jatkuu 9. huhtikuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.

”Jyväskylässä on rikottu vaalimainoksia useissa paikoissa 28.3. – 31.3. Mainokset ovat olleet kaupungin asentamissa telineissä mm. Kirkkopuistossa, Puistokadun ja Yliopistonkadun risteyksessä, Honkaharjuntiellä ja Suluntiellä”, poliisi kertoo.

”Tampereella puolestaan vaalimainoksia on rikottu 29.3. – 1.4. mm. Keskustorilla, Keskussairaalalla, Tullintorilla, Tammelantorilla ja Virontörmänkadulla”, poliisi jatkaa.

Poliisi pyytää havaintoja Jyväskylän ja Tampereen tapauksista. Jyväskylän havainnot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected] otsikolla ”Vaalimainos”. Tampereen havainnot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen [email protected] otsikolla ”Vaalimainos”.

Al-Taee kertoo Twitterissä, että hänen vaalimainoksiaan on revitty ja töhritty Espoossa, Vantaalla ja Tammisaaressa.

”Nimi, naama ja numero revitty. Vapaaehtoisia oli yöllä siivomassa niitä ja laittamassa uusia tilalle”, hän kertoo.

”Tottakai harmittaa, että isolla rahalla ostetut mainokset töhritään. Julisteeni oli eräässä paikassa täynnä nastoja, joita oli asetettu kasvoni päälle, punainen keskelle otsaa. Poistin nastat. Laitoin uuden julisteen vanhan paikalle”, al-Taee jatkaa.

Tottakai harmittaa, että isolla rahalla ostetut mainokset töhritään.Julisteeni oli eräässä paikassa täynnä nastoja, joita oli asetettu kasvoni päälle, punainen keskelle otsaa. Poistin nastat. Laitoin uuden julisteen vanhan paikalle. Tammisaaressa vaalijuliste oli.. #vaalit2019 pic.twitter.com/xnrCumNtbs — 316 Hussein al-Taee (@rauhantaee) April 2, 2019

Vaalihäirintää on tullut muuallakin esiin viime päivinä. Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Suldaan Said Ahmed kertoi sunnuntaina Twitterissä valevaalijulisteista, joissa on korkeimman oikeuden väliaikaisesti kieltämän Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n verkkosivujen osoite. Suldaan Said Ahmed kertoi aiemmin tulleensa pahoinpidellyksi Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla. LUE LISÄÄ: Vaalihäirinnän kohteeksi joutunut ehdokas: ”Kasvoihini heitettiin äskettäin ketsuppia”

Ulkoministeri Timo Soinia (sin) yritettiin aiemmin lyödä markkinoilla ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari on ollut uhkauksen kohteena.

LUE MYÖS:

Kokoomuksen vaalimainoksesta nousi äläkkä – Näin puoluejohto selittää

Sauli Niinistö: ”Uhkailu tai väkivalta eivät kuulu suomalaiselle vaalikentälle”

Poliittisen ilmapiirin kiristyminen Suomessa huolestuttaa: ”Olisi valtavan suuri kolaus, jos tämä muuttuisi”

Timo Soini: ”Uhkaava tilanne saatiin nopeasti rauhoittumaan - Kiitän turvamiehiä hyvästä työstä”

Kansanedustajaehdokas Suldaan Said Ahmed: Minut pahoinpideltiin metroasemalla

Laura Huhtasaaren kertoma uhkaustapaus: Poliisi tutkii – yksi henkilö otettiin kiinni