EU:n Juncker: “No deal -brexit yhä todennäköisempi – toteutuisi 12. huhtikuuta kello 24”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, että ”vihoviimeinen” takaraja Ison-Britannian parlamentille brexit-sopimuksen hyväksymiseksi on 12. huhtikuuta.

Ison-Britannian pääministeri Theresa May pyysi tiistai-iltana EU:lta lisäaikaa brexit-neuvotteluille.

”Pääministerin lausuma viime yöltä antaa ymmärtää, että tarvitaan muutamia päiviä lisäaikaa”, Juncker sanoo Euroopan parlamentissa.

”Jos Yhdistynyt kuningaskunta voi hyväksyä erosopimuksen parlamentin enemmistöllä ennen 12.4. Euroopan unionin pitäisi tässä tapauksessa hyväksyä pidennys 22.5. asti. Huhtikuun 12. on kuitenkin vihoviimeinen mahdollinen hyväksymispäivä”, hän painottaa.

Junckerin mukaan lisäaikaa ei voi antaa Britannialle enempää vaarantamatta ”eurovaalien sujuvuuden ja koko Euroopan parlamentin toimintaa”.

”Uskon että no deal -ratkaisu 12. huhtikuuta kello 12 yöllä on tullut yhä todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi. Minä en toivo tätä, mutta me ja minä olemme toimineet niin, että Euroopan unioni on valmis myös siihen. Olemme valmistautuneet tähän jo joulukuusta 2017 lähtien”, Juncker sanoo.

”Kumpikaan ei saanut kaikkea”

Komission puheenjohtaja Juncker korostaa, että EU:n hyväksymä brexit-sopimus on kompromissi.

”Molemmat osapuolet osittain saivat sen mitä halusivat, mutta kumpikaan ei saanut kaikkea”, hän sanoo Euroopan parlamentissa.

”Tämän tyyppisten kompromissien pohjalta Euroopan unionia on rakennettu alusta saakka ja tämän tyyppiset kompromissit ovat mahdollistaneet sen, että EU:ssa on päästy eteenpäin ja tämän tyyppisiä kompromisseja me nytkin tarvitsemme”, Juncker jatkaa.

Lisäksi Juncker painottaa, että Euroopan unioni ei aio neuvotella Britannian ja unionin tulevista suhteista ennen kuin erosopimus on hyväksytty.

”Euroopan unionin taholta olemme valmiita aloittamaan neuvottelut tulevasta suhteesta, kunhan erosopimus on allekirjoitettu ja jopa ennen kuin muste on kuivunut. Komission neuvottelutiimi on asemissa ja [pääneuvottelija Michel] Barnier on jo valmis.”

”Haluaisin voida luottaa myös samanlaiseen valmiuteen Britannian puolelta. Käykö näin vai ei, se riippuu täysin Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Neuvosto on antanut sille kaiken ajan ja tilan, mitä maa tarvitsee päätöksen tekemiseksi”, Juncker toteaa.