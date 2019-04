Näkökulma: Täysin ennennäkemätön jytky järisyttää Lappia – Kertoo isosta murroksesta koko Suomessa

Lapin vaalipiirissä on poikkeuksellisen kiinnostavat asetelmat juuri eduskuntavaalien alla. Lapin Kansa (LK) julkaisi keskiviikkona kannatusmittauksen, joka laittoi ennustuksia uusiksi.

”Järisyttävin yllätys kyselyssä on vihreiden raju nousu, joka hakee vertaistaan vaalihistoriassa”, arvioi päätoimittaja Antti Kokkonen Lapin Kansassa.

Eikä vihreät ole mittauksen ainoa yllättäjä.

Lapin vaalipiiri on Suomen pienin ja saa vain seitsemän kansanedustajaa Arkadianmäelle. Äänikynnys on maan korkein, joten puolueen on kerättävä Lapin äänimäärästä huomattava osuus saadakseen läpi yhden ehdokkaan.

Viime eduskuntavaaleissa äänikynnys oli 10,7 prosenttia, kun suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla se oli vain 2,5 prosenttia. Äänimääränä Lapin kynnys on liki 11 000:n luokkaa.

Hallitseva puolue Lapissa on läpi historian ollut keskusta, jonka kannatusluvut ovat mataneet nyt historiallisen huonoissa lukemissa. Jos gallupeissa nähty romahdus alle 15 prosentin toteutuu, keskusta tekee huonoimman tuloksensa yli sataan vuoteen. Katastrofin ainekset näkyvät myös LK:n gallupissa, jossa keskusta näyttää menettäneen kannatuksestaan yli 12 prosenttiyksikköä vaalikauden aikana Lapissa.

Kyseessä on totaalinen murskatulos. Syöksykierre tarkoittaa, että puolue voi menettää pahimmassa tapauksessa jopa kaksi neljästä kansanedustajastaan Lapissa, mikä on ennenkuulumatonta.

Tuoreen gallupin valossa käytännössä varmana voidaan Lapissa pitää keskustan kahta sekä sdp:n, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten yhtä paikkaa. Jäljelle jäävistä kahdesta paikasta käydään raju taisto.

Viime vaaleissa keskusta juhli vaalivoittoa. Eduskuntaan valittiin Lapista Katri Kulmuni, Markus Lohi, Eeva-Maria Maijala ja Paavo Väyrynen, jota paikkasi suurimman osan kautta Mikko Kärnä. Keskustan onneksi puolueen kanssa riitautunut Väyrynen on tällä kertaa ehdolla Uudellamaalla ja Lapissa lähtee jakoon hänen jäljiltään noin 7000 ääntä.

Viime vaalien yllättäjä oli vaalipiirin äänikuningatar, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, joka keräsi ensikertalaisena 9702 ääntä ja kiilasi potillaan Väyrysen ohi. Torniolainen Kulmuni on varmin uusija istuvista kansanedustajista. Tosin hän ottaa osumaa sote-sotkusta ja Meri-Lapin sairaalajupakasta. Kulmunin kotiseutuvilla kokonainen keskussairaala ulkoistettiin Mehiläiselle kohun saattelemana, kun kuntalaiset olivat huolissaan palveluistaan.

Sitä vastoin keskustan kolme muuta nimeä joutuvat tosissaan jännittämään vaalitulosta.

Neljä vuotta sitten Lapista meni viimeisenä läpi Markus Lohi, joka on kuluneella kaudella ollut näkyvä poliitikko keskustan riveissä. Hänen kanssaan yhtä kauan eli vuodesta 2011 eduskunnassa istunut Eeva-Maria Maijala sen sijaan on jäänyt kuluneella kaudella varjoon. Heitä molempia enemmän julkisuutta on kuitenkin niittänyt Väyrysen tilalle eduskuntaan noussut Kärnä, jonka some-näkyvyys on omaa luokkaansa.

Kärnä saavutti jopa kansainvälistä huomiota profiloiduttuaan Espanjan Katalonian itsenäistymisen puolustajana. Kaikki alkoi some-kohusta, joka roihahti, kun Kärnä julkaisi Twitterissä Espanjan suurlähettiläältä saamansa tuikean viesti. Kohuja on riittänyt sen jälkeenkin. Viime kesänä leimahti, kun Kärnä tviittasi kuvan nuotiostaan metsäpalovaroituksen aikana.

Kärnä haluaa Arkadianmäelle nyt tosissaan ja kampanjoi isolla rahalla. LK:n mukaan hänen vaalibudjettinsa on Lapin suurimpia, arviolta 50 000–60 000 euroa.

Keskustan riveistä todennäköisin putoaja onkin vaisun kauden tehnyt Eeva-Maria Maijala. Jos keskusta jää kahteen paikkaan, tulos on surkeudessaan hirvittävä. Luultavampaa on, että kolmaskin paikka lopulta irtoaa, ellei sitten perussuomalaisten ja vihreiden kova noste mene aivan villiksi.

Viimeisestä paikasta taistellaan joka tapauksessa poikkeuksellisen hurjasti, kun katsoo LK:n tuoretta kyselyä. Aiemmin Lapin viimeistä paikkaa on veikkailtu vasemmistoliitolle tai perussuomalaisille, mutta tuore gallup laittoi asetelmat uusiksi.

LK:n kyselyssä vasemmistoliitto on menettänyt hienoisesti kannatustaan neljän vuoden aikana. Puolueen toinen paikka Lapissa alkaa näyttää epärealistiselta, vaikka vasemmistoliitolla on pari varteenotettavaa haastajaa Markus Mustajärvelle, joka on istunut eduskunnassa jo vuodesta 2003. Haastajaksi on tituleerattu kemiläistä ay-aktiivia Kati Tervoa, joka on kampanjoinut ahkerasti. Hän on puoluevaltuuston toinen varapuheenjohtaja. Varakansanedustaja Sari Moisanen taas oli kuntavaalien ääniharava Kemissä.

Koska molemmat haastajat ovat Kemistä, äänet saattavat hajautua. Muutoin vastus olisi kova, sillä Mustajärvi menetti kannatustaan neljä vuotta sitten parilla tuhannella äänellä ja keräsi 5 739 ääntä. Moisanen on yltänyt varakansanedustajaksi kaksissa vaaleissa noin 4000 äänellä.

Odotettavaa on, että nimekäs Mustajärvi menee läpi, vaikka onkin saanut häirikön leimaa. Mustajärvi muistetaan vasenryhmästä, johon hän joutui kapinoituaan ryhmäkuria vastaan vuonna 2011. Hän äänesti epäluottamusta Kataisen hallitukselle, ja vasemmistoliitto erotti hänet eduskuntaryhmästä.

Jos vasemmistoliitto oli laskussa, perussuomalaisille LK:n gallup ennakoi suurta nousua. Perussuomalaiset saavat osansa Väyryseltä jääneestä äänipotista. Tuoreessa gallupissa on kasvua 3,5 prosenttiyksikköä viime eduskuntavaaleista, mikä tarkoittaisi lähes yhtä hyvää tulosta kuin ensimmäisissä jytkyvaaleissa vuonna 2011. Tämä voisi tuoda perussuomalaisille kaksi paikkaa Lapista.

Perussuomalaisten vaalijuoksu koko maassa on ollut kiistatta nousujohteinen, mutta Lapissa puolueen haasteena on heikko ehdokasasettelu. Perussuomalaisilla ei ole yhtään nimekästä ehdokasta listoillaan, tunnetuimpana kenties rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettuKalervo Björkbacka.

Perussuomalaisen edellinen ääniharava Hanna Mäntylä loikkasi sinisiin ja kaikkosi Brysseliin. Hänen tilalleen eduskuntaan nousi Matti Torvinen, joka kampanjoi nyt tarmokkaasti sinisten riveissä. Pikkiriikkisten sinisten toivo lepää kuitenkin ennen muuta Uudellamaalla.

Perussuomalaisilla on Lapissa 14 ehdokasta, joista vain kaksi on naisia. Poppoosta kolme oli ehdolla myös edellisissä eduskuntavaaleissa: Jouko Lampela, Terho Korpikoski ja Ari Södervall. Kaksi viimeistä keräsi neljä vuotta sitten yli 600 ääntä, Lampelan saalis jäi 426 ääneen. Nyt ehdokasasetteluun liittyi pientä dramatiikkaa, kun rovaniemeläinen Matti Haapala poistettiin listoilta huonon käytöksen takia ja Lampela nousi hänen tilalleen.

Perussuomalaiset kärsii Lapissa tähtiehdokkaan puuttumisesta, joten puolueen toinen paikka jää ehkä sittenkin haaveeksi.

Todennäköisemmin Lapin viimeinen paikka menee kokoomuksen Heikki Autolle, jolle kävi neljä vuotta sitten köpelösti, kun puolue ei solminut vaaliliittoa. Autto putosi eduskunnasta täpärästi, vaikka keräsi peräti 6262 ääntä. Nyt läpimeno on pyritty varmistamaan vaaliliitolla sekä kristillisdemokraattien että rkp:n kanssa. Autolla on innokas haastaja, luokanopettaja Sara Tuisku, joka keräsi neljä vuotta sitten yli 2000 ääntä.

Suomen gallup-johtaja sdp:n toinen paikka on Lapissa liian kaukana ja vaatisi äänimäärän kaksinkertaistamista neljän vuoden takaisesta. Vuodesta 2007 eduskunnassa istunut Johanna Ojala-Niemelä uusinee paikkansa. Lapin toinen demaritähti Mikkel Näkkäläjärvi ei ole ehdolla, vaan tähtää mepiksi europarlamenttivaaleissa.

Lapissa ääniä keräävät myös Väyrysen tähtiliike ja Harry Harkimon Liike Nyt. Niillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia paikkoihin korkean äänikynnyksen vaalipiirissä.

Viimeistä paikkaa kärkkyy myös – historiallista kyllä – vihreiden ehdokas, sodankyläläinen Riikka Karppinen. Jos 24-vuotias Karppinen nousee eduskuntaan, kyseessä on jymy-yllätys, sillä vihreillä ei ole koskaan ollut kansanedustajaa Lapista.

Näyttää kuitenkin siltä, että poliittiset mannerlaatat ovat liikkeessä. LK:n gallupissa näkyy rakettimainen ja historiallisesti poikkeuksellinen nousu, kun vihreät ovat kasvattaneet suosiotaan 6,8 prosenttiyksiköllä neljässä vuodessa vain muutaman prosenttiyksikön päähän äänikynnyksestä. Se kielii vihreästä jytkystä.

Syynä on valovoimainen ehdokas Karppinen, joka sai presidentiltä kutsun Linnan juhliinkin. Karppinen on saavuttanut nimeä ja uskottavuutta noustuaan kaivosyhtiötä vastaan jo lukioikäisenä. Hänen tukijoikseen on lähtenyt kuuluisuuksia etelästä, kuten kirjailija Rosa Liksom ja näyttelijäTommi Korpela. Karppinen on kampanjoinut ahkerasti ja vaalipaneeleissa hän erottuu edukseen.

LK:n aineistosta selviää, että vihreät on nyt Lapissa nuorten keskuudessa yhtä suosittu kuin keskusta, mikä on täysin käänteentekevää. Nuorten suosio on molemmilla 30 prosentin luokkaa. Suuri kysymysmerkki on, lähtevätkö nuoret vaaliuurnille saakka.

Näyttää kuitenkin siltä, että vanha valta murtuu Lapissa ennemmin tai myöhemmin. Itse asiassa Lappi tarjoilee Suomen tilanteesta osuvan tilannekuvan: koko maassa vahvistavat kannatustaan nyt yhtäältä konservatiivinen ja toisaalta liberaali ääripää. Kytemässä on siis täysin uudenlainen jytky, jollaista ei ole ennen nähty.

Näissä eduskuntavaaleissa on mahdollista, että yksikään puolue ei yllä yli 20 prosentin kannatukseen, mikä kertoo puolueiden muuttuvasta valta-asetelmasta koko Suomessa.

Lapin vihreä ihme Riikka Karppinen on jo tehnyt historiaa. Siitä kertovat tuoreet gallup-luvut.

Vielä on vajaat kaksi viikkoa aikaa loppukiriin. Jos Karppinen kiihdyttää oikein komeasti, hän tulee maaliin Lapin historian ensimmäisenä vihreänä kansanedustajana. Pieni ihme siihen kuitenkin tarvitaan.

Kirjoittaja on Talouselämän toimittaja.

