Ilmastomarssijoilla 10 vaatimusta uudelle eduskunnalle – ”Nyt ei jäädä sutimaan”

Helsingissä lauantaina järjestetty ilmastomarssi esittää kymmenen vaatimusta vaalien jälkeiselle uudelle eduskunnalle.

Marssijat vaativat, ett tulevan eduskunnan on sitouduttava seuraaviin vaatimuksiin ilmastokriisin pysäyttämiseksi:

”Päästövähennystavoite vuodelle 2030 on nostettava vähintään 65 prosenttiin ja nettopäästöt on vietät alle nollan vuoteen 2030 mennessä. Päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä ja luopua kivihiilestä, öljylämmityksestä ja turpeesta vuoteen 2025 mennessä. Lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuet vuonna 2020. Investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen ja kieltää uusien fossiilikäyttöisten polttomoottoriautojen myynti viimeistään vuonna 2027. Vähentää metsien hakkuita, toteuttaa soidensuojeluohjelma ja lopettaa uusien turvekenttien avaaminen. Parantaa rakennusten energiatehokkuutta Pohjoismaiden kärkitasolle sekä ohjata ja taloudellisesti kannustaa energiaremontteihin. Ohjata ruoantuotanto ja -kulutus kasvispainotteiseksi tuki- ja verouudistuksella. EU:ssa Suomen on puheenjohtajakaudellaan edistettävä päästövähennystavoitteiden kiristämistä vähintään 65 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n tulee olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. ”

Marssin järjestäjiin kuuluva Katja Hintikainen sanoo, että ilmastonmuutoksen torjumisen täytyy olla seuraavan hallituksen kärkiteema.

”Kansalaiset ovat kyllästyneitä poliitikkojen selityksiin ja tyhjiin puheisiin. Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea meille korvaamatonta. Päättäjien on muistettava, että kyseessä on perheidemme ja lastemme tulevaisuus. Haluamme, että seuraava eduskunta muistetaan maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana.”

Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen korostaa, että nämä ovat sekä ensimmäiset että viimeiset ilmastovaalit.

”Nyt ei jäädä sutimaan, vaan näytetään maailmalle, miten tämä kriisi selätetään. Suomi voi päästä irti fossiilisista polttoaineista kestävästi, reilusti ja nopeasti, jos niin halutaan.”

Pelkät päästövähennykset eivät tutkijoiden mukaan kuitenkaan riitä, vaan samaan aikaan ilmakehään jo päässyttä hiiltä pitää sitoa takaisin luontoon.

“Tutkijoiden viesti on selkeä: luontomme ei voi hyvin. Monimuotoisuuden heikkenemistä ja ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, jos seuraava hallitus ei panosta metsien ja soiden suojeluun. Nykyiset metsien hakkuumäärät eivät ole ekologisen kestävyyden rajoissa, ja hakkuiden lisääminen pienentäisi hiilinielua”, WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunensanoo.

Helsingin poliisi arvioi lauantaina iltapäivällä, että kulkueeseen osallistuu noin 10 000 ihmistä.