”Venäjää on kaikissa yhteyksissä syytä muistuttaa” – VU: Entinen Moskovan-suurlähettiläs varoittaa tulevaa hallitusta

Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen nimeää Verkkouutisten haastattelussa Venäjän Suomen kannalta keskeisimmäksi turvallisuuspoliittiseksi haasteeksi tulevalla hallituskaudella.

”Ennuste ei ole hyvä, vaikka soveltaisimme varovaisuusperiaatetta ja pyrkisimme selittämään Venäjän toimintaa parhain päin, kuten useilla poliitikoilla näyttää olevan tapana. Venäjä on uhmakas eikä aio perääntyä linjaltaan”, hän kommentoi.

Himanen korostaa, että Suomen on kuitenkin kyettävä säilyttämään asialliset kahdenväliset Venäjä-suhteet varsinkin taloudellisista syistä.

”Poliittisen tason kontaktien ylläpito on tärkeää, mutta vaatii huolellista harkintaa. Venäjää on kaikissa yhteyksissä syytä muistuttaa siitä, että Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut läntiseen yhteisöön ja sen arvoihin. Tästä ei ole eikä saa tulla mitään epäselvyyttä.”

Toinen tulevan hallituksen isoista haasteista on Himasen mukaan Euroopan unionin kehitys. Lisäksi hän nostaa esiin hallitusohjelman Nato-linjauksen.

”Ei ole läpihuutojuttu, miten hallitusohjelmassa määritellään Suomen suhde Natoon. On myös huolellisesti punnittava, mitä kirjataan suhteestamme Venäjään. Aivan keskeistä on Suomen kansainvälinen puolustuspoliittinen yhteistyö erityisesti Naton, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa”, Himanen sanoo.

Suomea on tällä viikolla puhuttanut sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen arvio Suomesta ja Natosta. Rinne arvioi tiistaina MTV:n Asian ytimessä –ohjelmassa, ettei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Suomi kelpaisi Naton jäseneksi.

”Nyt tässä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen presidentin epävarmuustekijät kansainvälisessä politiikassa vaikuttavat, en ole yhtään vakuuttunut siitä, että meitä edes hyväksyttäisiin Natoon, jos me hakisimme”, Rinne sanoi.

Entinen diplomaatti Alpo Rusin arvioi, että lausunto tarkoittaa muutosta hallitusohjelman Nato-kirjaukseen, jos Rinne nousee vaalien jälkeen pääministeriksi.

