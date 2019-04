Suomalaisten enemmistö vaalikoneessa: Suomessa on houkuttelevaa olla työtön

Suomalaisista äänestäjistä suurin osa, yli 55 prosenttia, on täysin tai osittain sitä mieltä, että Suomessa on niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä on houkuttelevaa olla työtön. Vain vajaat 37 prosenttia äänestäjistä on väitteen kansa täysin tai osittain eri mieltä.

Eduskuntavaaliehdokkaat näkevät asian kuitenkin toisin.

Ehdokkaista vain alle 30 prosenttia on täysin tai osittain sitä mieltä, että Suomessa on niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä on houkuttelevaa olla työtön. Sen sijaan ehdokkaista melkein 66 prosenttia ei ole sitä mieltä, että Suomen työttömyysetuudet tekevät työttömyydestä Suomessa houkuttelevaa.

Asia käy ilmi Duunitorin vaalikoneesta, jossa 100 000 äänestäjää sekä 1 300 eduskuntavaaliehdokasta vastasi työelämää koskeviin kysymyksiin.

Duunitori kertoo otoksen äänestäjien osalta olevan hyvin laaja ja se edustaa työelämästä kiinnostuneiden suomalaisten näkemyksiä. Ehdokkaiden määrä on myös kattava edustaakseen puolueiden keskimääräisiä näkemyksiä kyseessä olevissa kysymyksissä.

Duunitori kysyi vaalikoneessaan 19 työelämään liittyvää kysymystä. Ero äänestäjien ja ehdokkaiden vastauksissa on mielenkiintoinen ja näkyy useissa kysymyksissä.

Työttömyysetuja ja työttömyyden houkuttelevuutta koskevassa kysymyksessä vaaliehdokkaat ovat suurella erolla selvästi erimielisiä äänestäjien kanssa siitä, että Suomessa olisi niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä on houkuttelevaa olla työtön.

Oliko aktiivimalli onnistunut uudistus?

Toinen mielenkiintoinen kysymys koskee Duunitorin vaalikoneessa esitettyä väitettä: Aktiivimalli on onnistunut uudistus.

Äänestäjät tyrmäävät aktiivimallin, sillä tästä väitteestä äänestäjistä liki 59 prosenttia on eri mieltä. Selvä enemmistö katsoo siis aktiivimallin epäonnistuneeksi uudistukseksi.

Mutta ehdokkaista vielä suurempi osa lyttää aktiivimallin. Ehdokkaista huimat 80 prosenttia on eri mieltä väitteen kanssa, että aktiivimalli olisi onnistunut uudistus.

Ehdokkaista siis selvästi suurempi osa kuin äänestäjistä pitää aktiivimallia epäonnistuneena, vaikkei kumpikaan osapuoli sitä varsinaisesti kiittelekään.

Aktiivimalliuudistus herättää nihkeänlaisesti kehuja äänestäjissä ja sitäkin vähemmän ehdokkaissa. Aktiivimallia pitää onnistuneena uudistuksena äänestäjistä alle 30 prosenttia ja ehdokkaista vain alle 15 prosenttia.

Miehet ansiosidonnaisille perhevapaille

Perhevapaita tarkasteltaessa ehdokkaat ja äänestäjät olivat melko samaa mieltä.

Selvä enemmistö molemmista oli sitä mieltä, että miesten osuutta ansiosidonnaisista perhevapaista pitäisi lisätä. Edustajat olivat tätä mieltä hieman useammin kuin äänestäjät.

Äänestäjät ja ehdokkaat olivat sen sijaan hyvin selvästi erimielisiä siitä, tarvitseeko Suomi tulevaisuudessa ulkomaista työvoimaa.

Äänestäjistä suurempi osa (48 prosenttia) oli eri mieltä väitteen kanssa, kun taas ehdokkaista suurin osa (67 prosenttia) oli väitteen kanssa samaa mieltä.

Äänestäjistä väitteen kanssa oli samaa mieltä vain 38 prosenttia.

