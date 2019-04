”Jos Britannia ei halua järjestää eurovaaleja, edessä on todennäköisesti kova brexit”

Britannia on vaarassa ajautua sopimuksettomaan EU-eroon perjantaina, ellei maan parlamentissa löydetä ratkaisua neuvotellun erosopimuksen hyväksymiseksi.

Mahdollista on myös se, että pääministeri Theresa May saa vakuutettua EU-johtajat myöntämään Britannialle lisäaikaa. Se edellyttää uskottavaa suunnitelmaa tulevista askelmerkeistä.

Avoin kysymys on myös mahdollisen lisäajan määrä. May toivoo lisäaikaa 30. kesäkuuta saakka, kun taas Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on ehdottanut vuoden joustavaa lisäaikaa, eli siihen saakka kunnes erosopimus saadaan maan parlamentissa hyväksyttyä.

Mitä lähipäiviltä on odotettavissa, Helsingin yliopiston tutkija Timo Miettinen?

”Keskeinen tapahtuma on keskiviikon Eurooppa-neuvoston huippukokous. Siihen mennessä Britannian pitäisi esittää suunnitelma siitä, mitä se haluaa. Neuvotteluja on käyty konservatiivien ja työväenpuolueen kesken siitä, millä ehdoilla kompromissia voitaisiin löytää.”

Mikä voisi olla sellainen suunnitelma, joka EU-johtajille sopii?

”EU:lle on keskeistä, että suunnitelma on realistinen ja purkaa brittiparlamentin jumin. Toinen asia on lähestyvät eurovaalit, brittien pitää päättää niihin osallistumisesta perjantaihin mennessä. Jos Britannia ei vaaleja halua järjestää, on hyvin todennäköistä että sopimukseton ero on edessä toukokuun lopulla.”

”Sopimukseton brexit ei ole nähdäkseni kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Erosopimus voidaan saada vielä läpi, jos poliittista julistusta EU:n ja brittien tulevasta suhteesta muutetaan tulliliiton suuntaan. Myös uudet vaalit tai uusi kansanäänestys voisivat olla suunnitelmia, jotka sopivat EU:lle. Ne purkaisivat nykyisen pattitilanteen.”

Miksi päätöksenteko asiassa on ollut Britanniassa niin vaikeaa?

”Pelissä on todella suuret panokset, eli Britannian paikka koko globaalissa sääntelyjärjestelmässä. EU-sääntelyn ulkopuolella Britannian olisi muokattava sääntelyjärjestelmäänsä sellaiseksi, että se pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa. Esimerkiksi Sveitsi on hyvin laajasti erillään kansainvälisistä järjestelmistä, mutta pystyy pankkilainsäädännöllään saamaan kilpailuetua. Britannia tarvitsisi uudessa tilanteessa oman valttikorttinsa.”

”Lisäksi pääministeri May on pitkään laittanut oman puolueensa yhtenäisyyden parlamentaarisen kompromissin hakemisen edelle. Vasta viime viikkoina suunta on vaihtunut, kun puolueen kovan brexitin kannattajat eivät ole paineen alla taipuneet erosopimuksen taakse.”

Mikä olisi EU:n kannalta brexit-väännön pahin mahdollinen lopputulos?

”Kaikkein pahin lopputulos EU:lle olisi tilanne, jossa britit lähtevät ilman sopimusta ja esillä olevat taloudelliset riskit eivät realisoitusikaan. Jos kova brexit olisikin menestystarina, EU:n sääntelyjärjestelmä kokisi kovan kolauksen.”

”Jos taas Britannia jää EU:n instituutioiden jäseneksi vuoden tai parin ajaksi, heille aukeaa paikka käyttää asemaansa unionissa omien tavoitteidensa edistämiseen. He pystyisivät käyttämään veto-oikeuttaan esimerkiksi ulkopolitiikan kysymyksissä ja jumittamaan unionin päätöksentekoa.”