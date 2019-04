Viranomainen avautui rajusti: ”Facebookiin ei voi luottaa”

Uuden-Seelannin terrori-iskun jälkeen puhe Facebookin ja muun sosiaalisen median ympärillä on käynyt kuumana, Tivi kertoo. Ihmetystä on herättänyt, miten terrori-iskusta pystyi tekemään suoran lähetyksen Facebookiin.

Uuden-Seelannin yksityisyysasioista huolehtiva viranomainen on kritisoinut kovin sanoin Facebookia, uutisoi The Guardian.

”Facebookiin ei voi luottaa”, totesi John Edwards.

Hän närkästyi Facebookin perustajan ja toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin haastattelussa, jossa Zuckerberg ei luvannut Facebookin tekevän mitään konkreettista tulevaisuuden varalle. Esimerkiksi striimeihin on toivottu suurempaa viivettä, jotta terrori-iskun kaltaiset lähetykset pystyttäisiin estämään paremmin.

Haastattelussa Zuckerberg sanoi, että suorien lähetysten viive vaikuttaisi negatiivisesti niihin käyttäjiin, jotka striimaavat syntymäpäiväjuhlia tai muita tapahtumia.

”Facebook mahdollistaa itsemurhien, raiskauksin ja murhien striimaamisen”, Edwards sanoi.

Hän kritisoi myös Facebookin mainonnan kohdistamista.

”Mainostajat voivat kohdistaa mainoksensa ’juutalaisten vihaajiin’ (Jew haters) tai muihin viharyhmiin”, ärähti Edwards Twitterissä.

Myöhemmin Edwards poisti twiitit, koska ne aiheuttivat hänen mukaansa paljon ”myrkyllistä ja valheellista liikennettä”. Tämä twiitti näkyy alla.

RNZ:n haastattelussa Edwards sanoi, että Facebook ei suostunut kertomaan, kuinka monta murhaa, itsemurhaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä Facebookin kautta on striimattu. Aiemmin Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern ja hänen toimistonsa käytti paljon Facebookia suorien lähetyksien tekoon, mutta videot siirtyivät pian terrori-iskujen jälkeen muualle.

I have deleted the tweets promoting my discussion about Mark Zuckerberg’s interview because of the volume of toxic and misinformed traffic they prompted. Here is the actual conversation with ⁦@SusieFergusonNZ⁩ on ⁦@NZMorningReport⁩ https://t.co/YcCmnFvT7r

— John Edwards (@JCE_PC) April 8, 2019