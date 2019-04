Näkökulma: Laura Huhtasaari voi hävitä demarikuningattarelle – Ex-persulla käsittämätön viritys Satakunnassa

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kamppailee Satakunnan vaalipiirissä äänikuningattaren paikasta sdp:n toisen kauden kansanedustajan Kristiina Salosen kanssa. Valtakunnassa on alettu povata jytkyä, mutta Satakunnan kuningatartaistosta tulee tiukka.

Teollisuusmaakuntana Satakunta on Suomen sosiaalidemokraattisinta aluetta – niin myös edellisissä eduskuntavaaleissa, vaikka perussuomalaiset syrjäyttivät demarit kärkipaikalta.

Satakunnan Kansan (SK) maaliskuun puoluekannatuskyselyn mukaan perussuomalaiset on kuitenkin menettänyt kannatustaan Satakunnassa. Neljässä vuodessa kannatus on laskenut peräti reilut neljä prosenttiyksikköä. Sitä vastoin sdp on kasvattanut kannatustaan 2,52 prosenttiyksikköä.

Maaliskuun kyselyn mukaan Huhtasaari on täpärästi Salosta edellä, mutta tilanne on tasaväkinen. Kyselyn tehnyt Norstat Finlandin projektijohtaja Risto Koivula arvioi SK:lle, että ihmeitä pitää tapahtua, jos Huhtasaari ja Salonen eivät ole Satakunnan suurimmat ääniharavat.

Viimeksi Salonen peittosi täpärästi Huhtasaaren ja keräsi 9560 ääntä, kun Huhtasaari jäi 9259 ääneen. Vaikka Salonen ei ole profiloitunut valtakunnan julkisuudessa, hän oli äänikuningatar myös kuntavaaleissa yli 2000 äänellä. Salonen kuului eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jota johti satakuntalainen puoluetoveri Krista Kiuru. Soten on sanottu kaatuneen osaltaan nimenomaan Kiurun jarruttamiseen, josta hän nyt kantaa sankarin viittaa demarileirissä.

Satakunnan Kansan kysely ennakoi pienen vaalipiirin äänikynnyksen jäävän poikkeuksellisen matalaksi vain reiluun 8 prosenttiin. Satakunnasta valitaan yhteensä kahdeksan kansanedustajaa.

Ennusteet mukaan lukien SK:n tuore gallup povaavat demareille kolmea paikkaa, perussuomalaisille kahta sekä kokoomukselle, keskustalle ja vasemmistoliitolle yhtä paikkaa.

Keskustan katastrofaalinen alamäki näkyy myös SK:n gallupissa. Luisua on peräti 5,9 prosenttiyksikköä viime eduskuntavaaleista. Onkin todennäköistä, että keskusta menettää toisen paikkansa demareille, muutoin paikkajako noudattaisi nykyistä.

Keskustan riveistä konkarit Timo Kalli ja Kauko Juhantalo jättävät eduskunnan. Parhaissa asemissa Satakunnassa on Kallin tytär, Miltton Networksin toimitusjohtaja Eeva Kalli, joka yllätti palattuaan Helsingistä kotikonnuilleen ehdolle. Satakuntalaiset pitivät häntä stadilaistuneena. SK:n kyselyn perusteella hän on silti keskustan ehdokkaista selvä ykkönen. SK analysoi aineistostaan myös sen, millaisissa asemissa kukin ehdokas on henkilökohtaisesti.

Satakunnan Kansa huomauttaa, että moni vastaaja ei ole vielä valinnut ehdokastaan, joten Huhtasaarta ja Salosta lukuun ottamatta kärkinimienkään läpimenoa ei voi pitää täysin varmana. Kalli lienee kuitenkin erittäin vahvoilla. Hän muuten menestyi MTV:n Sinustako kansanedustaja -väittelyissä ja sijoittui toiseksi ensimmäisessä finaalissa.

Juhantalo on testamentannut äänensä Mikko Uusitalolle, joka on 39-vuotias maitotilallinen Kankaanpäästä. Vaikka monessa vaalianalyysia Uusitaloa ei ole noteerattu, hän nousee kohtuullisiin asemiin SK:n kyselyssä. Monet ovat kuitenkin pitäneet Kallin jälkeen vahvimpana ahkerasti kampanjoinutta Satakunnan Keskustan puheenjohtajaa ja Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtajaa Vesa Jalosta, joka sai neljä vuotta sitten 2911 ääntä. Seuraavana niskaan olisi huohottamassa everstiluutnantti evp Tapio Huhtanen, joka viimeksi keräsi 2384 ääntä. Hänen jälkeensä vuorossa olisi sikayrittäjä ja Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja Martin Ylikännö.

Demariääniharava Salosen jälkeen hyvissä asemissa on Kiuru, josta saattaa tulla vielä seuraavan hallituksen ministeri palkintona sote-valiokunnan vetämisestä. Käytännössä varmasti eduskuntaan nousevan Kiurun jälkeen sdp:n riveissä kohtuullisissa asemissa on SK:n kyselyn mukaan nouseva tähti Heidi Viljanen, joka on Kankaanpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Muuten veikkailuissa on ollut vahvoilla entinen kansanedustaja Antti Vuolanne, vaikka tämä ei SK:n kyselyssä nousekaan asemiin. Vuolanne tippui eduskunnasta vuonna 2011, eikä ollut viimeksi ehdolla.

Jokerikorttina esiin on nostettu myös 38-vuotiaan Ari Reunasen nimi. Kuntavaaleissa menestynyt Reunanen on 34-vuotias projektipäällikkö Eurasta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että demareiden riveissä on ehdolla myös Pensselisetänä tunnettu 76-vuotias Markku Tanttinen, joka keräsi kuntavaaleissa hyvän äänisaaliin, lähes 900 ääntä. Ay-siivestä olisi tyrkyllä ahkerasti kampanjoinut Luvatan pääluottamusmies Jyrki Levonen.

Ääniharava Huhtasaari vetää luultavasti mukanaan eduskuntaan toisen perussuomalaisen, mutta näillä luvuilla kolmas paikka jää haaveeksi. Perussuomalaisten toinen paikka olisi vaalipiirin viimeinen.

Neljä vuotta sitten Huhtasaaren perässä oli paloesimies Ari Jalonen, jonka käsittämätön vaalivenkoilu pistää silmään. Jalonen loikkasi aiemmin sinisiin, mutta ilmoitti asettuvansa ehdolle kokoomuksen listoilta. Hän on kuitenkin kertonut siirtyvänsä sinisten eduskuntaryhmään, jos tulee valituksi.

Huhtasaaren jälkeen perussuomalaisissa hyvissä asemissa on SK:n kyselyn mukaan varakansanedustaja, pastori Jari Koskela, joka sai viimeksi 4 344 ääntä. Kankaanpääläinen teologian tohtori on saanut tukijakseen eduskunnan ex-varapuhemiehen Anssi Joutsenlahden, jota avusti viime vaalikaudella. SK:n kyselyn mukaan kohtuullisissa asemissa olisi ylipalomies ja lähihoitaja Petri Huru Porista. Hän hyötynee toisen palomiehen, Ari Jalosen, heikentyneestä asemasta. Kuntavaaleissa Huru ylsi perussuomalaisten listan kakkoseksi. Usein esiin nostetaan myös raumalaisen koneahtaajan Pasi Mäenrannan nimi ja SK mainitsee myös energisesti kampanjoineen Anssi Salmen Porista.

Kolmospaikka on sikäli tärkeä, että jos Huhtasaari lähtee eurovaaleihin ja päätyy Brysseliin, kolmanneksi eniten ääniä kerännyt perussuomalainen nousee eduskuntaan.

Kokoomuksella ei ole pitkä matka toiseen paikkaan Satakunnassa, ja puolue on vaaliliitossa rkp:n kanssa. Listoilla parhaissa asemissa on SK:n kyselyn mukaan 28-vuotias raumalainen Matias Marttinen, Petteri Orpon talouspoliittinen erityisavustaja. Kokoomuksella on Satakunnassa vahva lista, vaikka istuva edustaja Jaana Laitinen-Pesola ei ole ehdolla.

Tyrkyllä olisi kolme entistä kansanedustajaa Sampsa Kataja, Jouni Lehtimäki ja entinen ministeri Anne Holmlund. SK:n gallup nostaa heidät kohtuullisiin asemiin kuten myös Mari Kaunistolan, joka on porilainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Viime vaaleissa varasijalle ylsi Porin silloinen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, joka keräsi peräti 3168 ääntä. SK mainitsee myös Porin kaupunginhallituksen ex-puheenjohtajan Juha Vasaman.

Entisenä sisäministerinä Holmlund on vahvoilla, joskin hänen kampanjaansa varjostaa kohu ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Vuosi sitten uutisoitiin, että Holmlund on suurituloisin sopeutumiseläkkeen nostaja. Hän ei ollut ehdolla neljä vuotta sitten.

Vahvana ehdokkaana pidetään myös asianajaja Katajaa, joka jätti eduskunnan vuonna 2015. Hänet muistetaan episodista, jossa hän käytti päihtyneenä puheenvuoron eduskunnassa pikkujouluajan budjettikeskustelussa. Sittemmin kokoomuksen entinen varapuheenjohtaja Kataja on myös avautunut ongelmistaan. Äänestäjät tuskin niitä enää muistelevat.

Vasemmistoliitto on Satakunnan Kansan gallupissa hienoisessa nousussa. Viimeksi puolue sai viimeisen paikan, ja tällä kertaa irtoaisi gallupin perusteella jo seitsemäs paikka.

Istuva kansanedustaja, ay-taustainen Jari Myllykoski on vahvoilla, mutta SK:n gallupissa hänen haastajakseen nousi vahvasti porilainen insinööri Raisa Ranta, 38-vuotias punavihreä kansalaisaktivisti. Hän sai neljä vuotta sitten 1864 ääntä ja oli kuntavaaleissa puolueen suosituin ehdokas. Esiin on nostettu myös Teollisuusliiton toimitsija Erno Välimäki.

Pienemmillä puolueilla, edes vihreillä, ei ole läpimenon mahdollisuuksia Satakunnassa korkean äänikynnyksen takia. Ei siitä huolimatta, vaikka vihreät kiri SK:n gallupissa upeasti peräti 3,57 prosenttiyksikköä neljän vuoden takaisesta.

