Sdp:kin putosi alle 20 %:n Alman gallupissa – kokoomus menetti lisää, perussuomalaiset jatkoi nousuaan

Alma Median uusi puoluekannatusmittaus antaa tuloksen, jonka toteutuminen ensi sunnuntain eduskuntavaaleissa olisi historiallista: yksikään puolue ei yltäisi päälle 20 prosentin.

Pitkään gallupkärjessä paistatellut sosialidemokraattinen puolue putosi sekin nyt rajan alle 19,6 prosenttiin, kun helmikuun Alma-mittauksessa se ylsi vielä 21,3 prosenttiin. Laskua on siis 1,7 prosenttiyksikköä.

Tietoykkönen Oy:n Alma Medialle tekemä tutkimus ajoittuu aikavälille 25.3.-3.4.2019, ja puoluekantansa kertoi 1201 henkilöä. Kannatusarvio-osassa suurimman puolueen virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Juttu jatkuu graafin alla:

Perussuomalaiset on imenyt kuukaudessa 2,2 prosenttiyksikköä lisää kannatusta, noussut 13,4 prosenttiin ja neljänneksi.

Kärkijoukon kolmas suuri muutos on kakkosena olevan kokoomuksen toinen peräkkäinen selvä lasku, kun sen kannatus aleni helmikuusta 1,1 prosenttiyksikköä 17,0 prosenttiin.

Perussuomalaisten kohdalla voi puhua trendinomaisesta noususta, koska puolue on parantanut juoksuaan usean kuukauden ajan. Vielä marraskuussa 2018 kannatus oli viisi prosenttiyksikköä matalampi.

Ylen uusimmassa mittauksessa sdp sai 20,1 prosenttia, kokoomus 15,8 prosenttia ja nousussa oleva perussuomalaiset kolmanneksi suurimpana 15,1 prosenttia.

Ylen Taloustutkimuksella teettämä mittaus on aiemminkin antanut kokoomukselle pari prosenttiyksikköä heikomman tuloksen ja perussuomalaisille vastaavasti paremman kuin Alman mittaus.

Tutkija Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta näkee sdp:n nyt nähdyssä gallupsyöksyssä joitain samoja piirteitä kuin vuoden 2015 vaaleissa keskustan kohdalla.

Tuolloin suurimmaksi päätyneen keskustan kannatus valui gallupeissa, ja lopullinen 21,1 prosentin vaalitulos oli 2–3 prosenttiyksikköä heikompi kuin vielä viimeisen viikon mittaukset näyttivät.

”Gallupjohtajalla on ilmaa, joskin jokainen vaali on aina erillinen tapaus. Nyt näyttää siltä, että sdp:n duunarikannatusta on loppuhetkillä vuotanut perussuomalaisiin”, Westinen pohtii.

Taustalla on ainakin se, että ilmastokeskustelussa sdp on asemoitunut lähelle ”punavihreää blokkia”.

”Perussuomalaisten viesti on uponnut tiettyihin äänestäjäjoukkoihin, jotka ovat sdp:n ja perussuomalaisten rajalla”, Westinen sanoo.

Sdp:n linjaukset eivät toisaalta olleet kaikilta osin selkeitä.

”Puheenjohtaja Antti Rinteeltä on nähty edestakaisin veivaamista ja kantojen korjaamista.”

Kokoomus on oman putoamisensa myötä yhä 2,6 prosenttiyksikön päässä sdp:stä. Kolmantena olevan keskustan etäisyys gallupjohtajaan on lähes viisi prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten yli kuusi prosenttiyksikköä.

Vihreät junnaa puolestaan suositusta puheenjohtajastaan huolimatta 13 prosentin pinnassa ja vasemmistoliitto noin yhdeksässä.

”Sdp:n ykköspaikka on hyvissä kantimissa. Kokoomuksen trendi on alaspäin ja haasteena on saada se kääntymään. Perussuomalaisten nousu sdp:n ohi taas edellyttäisi ennennäkemätöntä temppua”, e2:n tutkija Westinen arvioi.

Tähän mennessä pienin kannatus, jolla suurimman eduskuntapuolueen asema on saavutettu, on kokoomuksen 20,4 prosenttia vuoden 2011 vaaleissa.