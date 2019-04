Jussi Halla-ahon sanat saatavuusharkinnasta kuumensivat Antti Rinteen ja Li Anderssonin: ”Ei todellakaan!” – ”Miksi Halla-aho toistaa näitä?”

Alman vaalitentissä kaikki muut paitsi kaksi puheenjohtajaa kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä: perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja sinisten Sampo Terho.

Työperäisen maahanmuuton lisäämistä kannattava Petteri Orpo (kok) huomauttaa, että Suomessa on joka kuukausi avoinna noin 50 000 työpaikkaa, joihin ei tahdo löytyä osaajia. Orpon mukaan työperäisen maahanmuuton lisääminen ei tarkoita suomalaisten työttömien syrjimistä.

”Nyt ei saa panna näitä samaan pakettiin. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta työllistämme joka ainut työtön Suomessa. Tarvitsemme sinne omia toimenpiteitä. Mutta emme me voi sulkea silmiämme siltä, että tarvitsemme koko ajan osaajia”, Orpo sanoo.

”Täysin samaa mieltä”, komppaa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Orpon rinnalla.

Perussuomalaisten Halla-aho puolestaan toteaa, että ulkomaalaisen työvoiman työllisyysaste laskee muutaman vuoden jälkeen. Hän syyttää sdp:tä ja vasemmistoliittoa saatavuusharkinnan purkamisen ajamisesta.

”Surullinen tosiasia on se, että Suomen on hyvin vaikea houkutella sellaisia työntekijöitä Suomeen, jotka pystyisivät todellisuudessa elättämään itsensä omalla palkallaan. Nyt keskusta, kokoomus ja suurelta osin myös sdp ja vasemmistoliitto ovat kannattaneet hyvin äänekkäästi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamista”, Halla-aho aloittaa.

”Ei ole!” jyrähtää sdp:n Antti Rinne vierestä.

”Kyllä on. Katso sitä lakialoitetta, ja kenen nimiä siellä on”, Halla-aho vastaa.

”Ei todellakaan!” Rinne kiistää.

Halla-aho viittaa vuonna 2017 kansanedustaja Anna Kontulan (vas) laatiman lakialoitteeseen, jonka on allekirjoittanut muun muassa seitsemän sdp:n kansanedustajaa ja kolme vasemmistoliiton kansanedustajaa.

”Tosiasia on se, että niiden ihmisten, jotka tulevat saatavuusharkinnan puitteissa tällä hetkellä, työllisyysaste laskee kahden–kolmen maassa vietetyn vuoden jälkeen kantaväestön keskiarvon alle. Tänne saadaan kehitysmaista rekrytoitua huonolla palkalla ihmisiä, koska heidän tavoitteensa on päästä korkeamman elintason piiriin. Vietettyään täällä aikaa, he huomaavat, että täällä ei ensinnäkään tarvitse käydä töissä, eikä kannata käydä töissä”

Rinteen tapaan myös vasemmistoliiton Li Andersson pitää outona Halla-ahon väitettä saatavuusharkinnan purkamisen kannattamisesta.

”Sekä sdp:n että vasemmistoliiton varsin hyvin tiedossa oleva puoluekanta on, että emme tässä tilanteessa kannata saatavuusharkinnan poistoa, niin hieman ihmettelen, miksi Jussi Halla-aho julkisuudessa toistaa näitä toisenlaisia väitteitä.”

Anderssonin mukaan poliitikot ovat epäonnistuneet, kun Suomessa on yhtä aikaa avoimia työttömiä ja avoimia työpaikkoja.

”Tilanne tosiaankin on se, että meillä samanaikaisesti iso työttömyys ja työvoimapula. Se tietyssä mielessä voidaan nähdä suomalaisen työvoima- ja osaamispolitiikan epäonnistumisena, että näin on päässyt käymään.”

Vihreiden Pekka Haavisto katsoo, että tärkeintä olisi saada Suomessa tutkinnon suorittaneet ulkomaalaiset jäämään myös suomalaiseen työelämään.

”Ihmiset, jotka tekevät Suomessa tutkinnon, joutuvat sen jälkeen lähtemään täältä, kun he eivät välttämättä saa työpaikkaa, eikä heitä rekrytoida. Tämä on aivan järjetöntä”, Haavisto toteaa.

”Se on just näin”, Rinne komppaa.

”Se on järjetöntä”, huokaili myös rkp:n Anna-Maja Henriksson.

”Meillä on suomea osaavia, Suomessa tutkinnon suorittaneita ihmisiä, jotka me sitten annamme muille maille työvoimaksi. Siinä ei ole mitään järkeä”, Haavisto jatkaa.

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho ehdottaa, että työperäistä maahanmuuttoa varten luotaisiin pisteytysjärjestelmä, joka ottaisi huomioon suomalaisyritysten osaamistarpeen sekä ulkomaisten työntekijöiden iän ja koulutustason.

Samalla hän kuitenkin haluaa purkaa työperäisen maahanmuuton byrokratiaa.

”Se on työperäisen maahanmuuton periaate. Kaikkein tärkeintä on se, että tarveharkinnasta ei luovuta niin, että rupeamme korvaamaan suomalaista työvoimaa halpatyövoimalla”, Terho sanoo.

”Mutta byrokratia ei saa olla esteenä. Silloin kun yritykset haluavat rekrytoida hyviä osaajia, joita Suomesta ei löydy, niin se ei saa jäädä byrokratiasta kiinni. Otetaan kaikki turha muodollisuus pois”, hän jatkaa.

LISÄÄ AIHEESTA:

Sdp:n kannatus putosi alle 20%:n – Antti Rinne: ”Katsotaan miten käy ja kuka on pääministeri”

Sdp:kin putosi alle 20 %:n Alman gallupissa – kokoomus menetti lisää, perussuomalaiset jatkoi nousuaan