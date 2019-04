Sari Essayah sanoo sen suorimmin: Jos Suomen jättiuudistukset eivät onnistu, edessä on 2 mrd.€:n leikkaukset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah sanoo Alman vaalitentissä suoraan, että mikäli suuria rakenteellisia uudistuksia ei onnistuta viemään läpi, edessä on leikkauksia.

Alman tentissä puheenjohtajilta kysyttiin, millä tavalla puolueet sopeuttaisivat valtiontaloutta, jos työllisyys ei saavuta tavoiteltua 75 prosentin tasoa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan nykytahdilla työllisyys nousisi vain 0,5 prosenttiyksikköä 73 prosenttiin, ja Suomen valtio velkaantuisi yhteensä 12 miljardia euroa seuraavan vaalikauden loppuun mennessä.

Tentissä puoluejohtajat korostivat työllisyyden nostamisen merkitystä talouden sopeuttamiseksi ja uusien leikkausten estämiseksi. Kristillisten Essayah sanoi kuitenkin suorimmin, että mikäli työllisyys ei nouse, edessä ovat leikkaukset.

”Jos me emme pysty tekemään näitä suuria rakenteellisia uudistuksia ja nyt on pakko mainita myös se sote-uudistus – vaikka siitä ei kuulemma tänä iltana puhuta. Se on tehtävä tulevalla hallituskaudella. Sitten tarvitaan sosiaaliturvauudistus, johon monet ovat viitanneet”, Essayah sanoo piruillen tentin juontajille, jotka olivat suoraan kieltäneet sotesta puhumisen.

”Jos näitä ei pystytä tekemään, niin silloin ollaan varmasti siinä tilanteessa, että tämä kahden miljardin euron leikkauslista on edessä. Ja kuten tiedämme historiasta, aina kun tulemme siihen tilanteeseen, että valtiontalous syöksyy, joudutaan juustohöylämäisesti joka tapauksessa leikkaamaan sieltä ja täältä.”

”Minä uskon, että pystymme toteuttamaan nämä uudistukset”, Essayah kuitenkin vakuuttaa.

Essayahin ohella perussuomalaisten Jussi Halla-aho nimesi suoraan leikkauskohteen. Hänestä maahanmuuton menoja pitäisi voida ehkäistä ”nykyistä tuntuvasti tiukemmalla maahanmuuttopolitiikalla”.