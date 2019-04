Oulun 8 epäillyn seksuaalirikosvyyhti: Ensimmäiset syytteet nostettu

Syyttäjä tiedottaa, että Oulun seksuaalirikostutkintojen laajimmassa kokonaisuudessa on nostettu ensimmäiset syytteet. Kyse on kaikkiaan kahdeksasta seksuaalirikostapauksesta, joissa kussakin on eri epäilty mutta sama uhri.

Kaikki kahdeksan juttua käsitellään erikseen. Nyt syytteet on nostettu ensimmäisessä tapauksessa.

Syyttäjän mukaan syyte on nostettu törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä törkeästä raiskauksesta. Törkeän raiskauksen vaihtoehtoisina syytekohtina ovat raiskaus tai törkeä raiskauksen yritys tai raiskauksen yritys.

Poliisi on aiemmin tiedottanut epäillystä seksuaalirikosvyyhdistä, että uhrina on ollut alakouluikäinen tyttö. Epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä.

