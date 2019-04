Kysely: Suomalaisilta tyrmäys Antti Rinteen ja Petteri Orpon sinipunalle – ”Halutaan joko porvarihallitus tai punavihreät”

Sdp ja kokoomus ovat suomalaisten suosikit pääministeripuolueeksi, mutta samaan hallitukseen niitä toivoo vain harva, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) tiistaina julkaistun kyselynsä pohjalta.

EVA tulkitsee, että suomalaisten mieltymyksissä seuraavan hallituksen kokoonpanolle erottuu selvästi kaksi vaihtoehtoa: punavihreä hallitus tai porvarihallitus. Käytännössä äänestäjät siis kokoaisivat blokkihallituksia, EVA toteaa arvo- ja asennetutkimuksensa tuloksista.

EVA kysyi 2059 suomalaiselta alkuvuodesta 2019 näkemyksiä seuraavan hallituksen kokoonpanosta. Vastaajilta kysyttiin suosikkia pääministeripuolueeksi sekä tämän hallituskumppaneiksi.

Sdp ja kokoomus olivat suosituimmat pääministeripuolueet, mutta niiden hallitusyhteistyötä toivoi vähemmistö vastaajista, EVA kertoo. Selvä enemmistö sdp:tä pääministeripuolueeksi kannattavista toivoisi, että puolue muodostaisi hallituksen vasemmistoliiton (68 %) ja vihreiden (64 %) kanssa.

Demaripääministeriä kannattavista vain 20 prosenttia toivoi sdp:n ja kokoomuksen muodostamaa sinipunahallitusta. Samoin vain 21 prosenttia heistä toivoi sdp:n ja keskustan liittoa eli punamultaa.

Sinipunalle eivät lämpene myöskään kokoomuksesta pääministeripuoluetta toivovat äänestäjät, EVA toteaa tiedotteessaan. Kokoomuslaista pääministeriä kannattavista vain 16 prosenttia toivoisi SDP:tä mukaan hallitukseen, kun heistä 56 prosenttia ottaisi hallituskumppaniksi keskustan ja 50 prosenttia Rkp:n.

”Ryhmän haaveissa on siis porvarihallitus”, EVA toteaa.

Myöskään keskustaa pääministeripuolueeksi toivovat vastaajat eivät lämpene yhteistyöstä sdp:n kanssa. Tätä voi pitää yllätyksenä, koska keskustalaisten piiristä on kuulunut porvarihallituksen aikana haikailuja punamultahallitukseen.

”Vastoin yleisiä oletuksia keskustaa pääministeripuolueeksi toivovien enemmistö (61 %) haluaisi kokoomuksen hallituskumppaniksi ja vain kolmasosa (35 %) ottaisi hallituskumppaniksi SDP:n”, EVA kertoo.

”Suomalaiset haluaisivat koota perinteisten koalitiohallitusten sijaan ideologisesti yhtenäisempiä blokkihallituksia – joko porvarihallituksen tai punavihreän hallituksen”

Vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjät puolestaan haluaisivat hallitukseen mieluiten sdp:n kanssa.

”Tulokset kielivät siitä, että suomalaiset haluaisivat koota perinteisten koalitiohallitusten sijaan ideologisesti yhtenäisempiä blokkihallituksia – joko porvarihallituksen tai punavihreän hallituksen”, toteaa EVA:n Sittenkin blokkivaalit -analyysin kirjoittanut Sami Metelinen.

Kyselyn mukaan vihreitä toivotaan eniten hallituskumppaniksi riippumatta pääministeripuolueesta. Suomalaisista kaikkiaan reilu kolmannes (35 %) toivoisi vihreiden osallistuvan seuraavaan hallitukseen.

Kokonaisuudessaan eniten kannatusta hallituspuolueeksi on SDP:llä. Kun lasketaan yhteen puolueen kannatus pääministeripuolueeksi ja hallituksen muuksi puolueeksi, yli puolet suomalaisista (53 %) haluaisi nähdä SDP:n hallituksessa. Kaksi viidestä (44 %) näkisi mielellään vihreät hallituksessa ja kokoomukseen turvautuisi suunnilleen yhtä moni (43 %). Keskustan kokonaiskannatus hallituspuolueeksi (39 %) jää edellisistä hieman jälkeen, EVA kertoo.

Kysely hallituspohjasta on osa EVA:n Arvo- ja asennetutkimusta. Tulosten virhemarginaali on EVA:n mukaan koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

