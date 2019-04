Nyt selvisi Suomen brexit-kanta – ”Britannian on järjestettävä eurovaalit, jos se on jäsenvaltio 23.5.2019”

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona 10. huhtikuuta Suomen kantoja illan ylimääräiseen EU-huippukokoukseen. Eurooppa-neuvoston kokous käsittelee Britannian eroa EU:sta ja maan pyytämää lisäaikaa.

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto kuulee ensin Britannian pääministeri Theresa Mayta, ja päättää sitten ilman Britannian läsnäoloa pidennetäänkö brexitin määräaikaa.

Britannian parlamentti ei ole hyväksynyt Britannian ja EU:n neuvottelemaa erosopimusta, jac sopimukseton ero olisi molemmille osapuolille haitallinen, ministerivaliokunta toteaa. Siksi Eurooppa-neuvosto pidensi 22. maaliskuuta Britannian EU-eron päivää 12. huhtikuuta asti. Nyt Britannia pyytää jatkoaikaa 30. kesäkuuta asti.

EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi voi tarvittaessa hyväksyä määräajan uuden pidennyksen enintään noin vuoden ajaksi.

”Määräajan enimmäispituus tulee rajata tarkasti. Pidennys voi olla joustava niin, että se päättyy automaattisesti aiemmin, jos erosopimus tulee voimaan. Suomen aiemmin ottamien kantojen mukaisesti pidennys on mahdollinen, jos jatkoajalle on selkeä perustelu ja suunnitelma”, ministerivaliokunta toteaa.

Suomen mielestä perusedellytykset pidennykselle ovat, ettei erosopimusta avata eikä tulevasta suhteesta neuvotella ennen brexitiä.

”Lisäksi Britannian on järjestettävä Euroopan parlamentin vaalit, mikäli se on unionin jäsenvaltio vielä 23. toukokuuta, sekä sitouduttava vilpittömään yhteistyöhön”, Suomi linjaa.

Mikäli Britannia ja EU eivät pääse sopuun toimenpiteistä perjantaihin 12. huhtikuuta mennessä, eroaa Britannia EU:sta ilman erosopimusta.

