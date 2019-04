Näkökulma: HS-tentti paljasti, että Petteri Orpon kokoomus valmistautuu sinipunaan

Kokoomus näyttää HS-tentin valossa valmistautuvan sinipunahallitukseen, vaikka äänestäjien enemmistö ei näytä kyselyjen perusteella suosivan vasemmisto-oikeisto blokkirajan ylittävää hallitusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti Helsingin Sanomien vaalikeskustelussa varsin varovaisen linjan työmarkkinakysymyksiin. Tosin ärhäköitä kantoja työelämäkysymyksiin ei löytynyt muiltakaan puheenjohtajilta.

HS:n vaalitentissä ei yksikään käsi noussut, kun toimittajat kysyivät, pitäisikö työehtojen yleissitovuus poistaa, työttömyysturvan kestoa tai tasoa leikata, vuorotteluvapaajärjestelmää lakkauttaa, eläkeputkesta hankkiutua eroon.

Vasemmistoliiton Li Andersson letkauttikin, että kokoomuksella on paljon puoluekokouspäätöksiä, joita puolue ei noudata.

Vaalikeskustelun perusteella puolueiden erot näyttävät enemmän kosmeettisilta kuin periaatteellisilta.

Orpo ja keskustan puheenjohtajan Juha Sipilä puhuivat paikallisen sopimisen lisäämisen tärkeydestä, mutta heistä joustot voidaan toteuttaa työehtosopimusten (tes) sisällä.

Orpon mukaan yleissitovuudesta ei kannata käydä juupas-eipäs keskustelua.

"Tehdään mieluummin joustot teseihin ja ulotetaan ne myös pk-yrityksiin", Orpo sanoi.

Sipilän mukaan paikallinen sopiminen on tärkein keino nostaa työllisyyttä. Hän peräänkuulutti "tulosvastuullista kolmikantaa", joka yhdessä sopisi työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin ilman että millään taholla olisi veto-oikeutta päätöksiin.

Sipilä harmitteli paikallisen sopimisen vähäisyyttä Suomessa. Hänestä myös liittoihin kuulumattomien yritysten pitäisi voida ottaa tesien joustot käyttöönsä, kun nyt oikeus on vain järjestäytyneillä yrityksillä.

Sipilä kiitteli joustavuudesta paperiliiton tesiä, joka kelpaisi malliksi muillekin.

Sipilä on aiemminkin nostanut esimerkiksi paperin tesin, mikä on erikoista, koska se on yksi työmarkkinoiden yksityiskohtaisimmista ja jäykimmistä sopimuksista saunalisineen. Yleensä teknologiateollisuuden tesiä on pidetty kaikista joustavimpana.

Pron puheenjohtajana lukuisia työehtosopimuksia tehnyt sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne huomautti, että puolet asioista on jo nyt sellaisia, että niistä voidaan sopia työpaikoilla - katsoi, mitä tesiä tahansa.

"Osan (asioista) voi sopia jopa ilman luottamusmiestä", hän totesi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mielestä Orpo ruokkii mielikuvia, että työntekijät haluaisivat itse päästä sopimaan työehdoistaan. Näin ei hänestä ole.

Hän muistutti, että työehtosopimuksissa määritellään minimirajat ihmisten toimeentulolle. Polkupalkat eivät Halla-ahon mukaan ole työntekijän eivätkä yhteiskunnan etu.

Vihreiden Pekka Haaviston mukaan työehtosopimusta tarvitaan perälautana ja luottamusmies on työntekijän turva työpaikoilla.

Seitsemän tähden liikkeen Paavo Väyrynen puolusti yleissitovia työehtosopimuksia.

Hän kertoi työllistävänsä vaimonsa kanssa 50 työntekijää. Hänestä on helpotus, että pelisäännöt sovitaan työmarkkinoilla ja palkat ja muut edut on katsottavissa teseistä.

Rinne torjui topakasti väitteet, että sdp olisi kaikkien työmarkkinauudistusten jarru, jäykkyyksien sementoija ja että työmarkkinajärjestöistä olisi tehty päätöksenteon ylähuone.

"Aivan väärä tulkinta", Rinne huudahti.

Sen sijaan Rinne korosti työmarkkina-asioissa sopimisen merkitystä. Hän muistutti, että sopimalla on syntynyt myös nykyinen hyvinvointivaltio.

Orpo katsoi, että hallitus ja eduskunta eivät voi ulkoistaa päätöksiä työmarkkinajärjestöille, mutta yhdessä voidaan hakea ratkaisuja.

"Työ muuttuu, myös työmarkkinoiden pelisääntöjen pitää muuttua."

Rinne ihmetteli puheita, joiden mukaan työmarkkinajärjestöt olisivat uudistusten este. Hän muistutti, että nimenomaan ne sopivat eläkeuudistuksesta ja olivat mukana kilpailukykysopimuksessa (kiky).

Andersson huomautti, että myös paikallisesta sopimisesta järjestäytymättömissä yrityksissä olisi syntynyt sopimus, ellei Suomen Yrittäjät olisi kaatanut sitä luottamusmieskysymykseen.

Yrittäjien kaatama ehdotus perustui työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamiehen, palvelualojen työnantajien entisen työmarkkinajohtajan Harri Hietalan selvitykseen ja työministeri Jari Lindströmin (sin) tehtävänantoon.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho korosti sopimiskyvyn merkitystä pienessä avotaloudessa, jossa ei ole omaa valuuttaa, ei devalvaatiomahdollisuutta eikä tulleja. Hänestä kiky-sopimuksella sopimusyhteiskunta näytti voimansa.

RKP:n Anna-Maj Henriksson ja kristillisdemokraattien Sari Essayah kehottivat ottamaan mallia Ruotsista, jossa työntekijöillä on edustus yritysten hallituksissa.

