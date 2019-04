Professorit tyrmäävät hävittäjähankinnan HS:ssä – ”Todellinen tarve voisi olla 7 hävittäjää”

Professorit Markku Kuisma ja Jussi Pakkasvirta sekä yliopistonlehtori Juri Mykkänen ja kustantaja Mika Rönkkö suhtautuvat hyvin kriittisesti Suomen suureen hävittäjähankintaan. Nelikko kyseenalaistaa Hornet-hävittäjien korvaushankkeen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, jossa he vaativat vaalikeskustelua hankinnan järkevyydestä.

Hornetien korvaamisen pelkkä hankintakustannus on noin 7–10 miljardia euroa, minkä päälle tulevat käyttö-, huolto- ja ylläpitokustannukset. Niiden suorituskyky aiotaan korvata täysimääräisestä, mikä lähtökohtaisesti tarkoittaa 64:ää uutta monitoimihävittäjää.

Kirjoittajanelikon mielestä hävittäjien määrää tarkastellaan nyt ”lähinnä Siivet-lehden ja ilmatilaloukkausjournalismin näkökulmasta”.

”Keskustelu hävittäjien lukumäärästä on ollut erikoista – vailla kunnollisia perusteita ja pahimmillaan harhaanjohtavaa. Hornet-hävittäjiä hankittiin aikoinaan 64 kappaletta, hiukan yli vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksessa Suomelle määrätyn hävittäjien maksimimäärän (60). Vaikka tuo rajoite jäi alun alkaenkin melko kuolleeksi kirjaimeksi, määrä on elänyt haamuna jo 70 vuotta”, he kirjoittavat.

Ilmavoimat on perustellut koneiden määrää Ilmavoimien taistelutavalla, joka perustuu neljän koneen parviin eli osastoihin, joissa on kaksi kahden koneen paria. Koko Suomen puolustamiseen tarvitaan puolustushallinnon mukaan vähintään 16 parvea, eli 64 konetta, Ilta-Sanomat kertoi taannoin.

Kirjoittajanelikko katsoo, että hävittäjät eivät ole tehokkain puolustustapa.

”Suomen sotilaallisen puolustamisen kannalta hävittäjiä huomattavasti tehokkaampi ja halvempi keino olisi modernien liikuteltavien ilmatorjuntajärjestelmien hankkiminen. Kovin hypoteettisen kriisin kohdalla Suomen hävittäjät tuhotaan tehokkaasti jo maassa”, he väittävät.

”Ilmatilan rajavalvonta on myös melko turhaa. Korkealla liikkuu koko ajan koneita. Suurin uhka ilmasta on esimerkiksi Boeing 737 -matkustajakoneen mahdollinen maahansyöksy”, he jatkavat.

Nelikon mukaan ”todellinen hävittäjätarve voisi olla seitsemän”.

”Se on riittävä määrä näyttäviä ylilentoja ja ilmailunäytöksiä varten: kuusi lentokunnossa ja yksi huollossa tai varaosina. Koneiden melutason täytyy olla ennenkuulumaton. Niissä pitää olla suuret värisavutankit lippujuhlaparaatien ja muiden kansallisten merkkipäivien varalta.”

Kirjoittajat katsovat, että ”suomalaiset näyttävät taas maksavan merkittävän osan Nato-järjestelmiin sopivaa Pohjolan armadaa – joka täyttää mukavasti Baltian hävittäjätyhjiötä”.

”Se, kannattaako juuri suomalaisten nyt taas vahvasti tukea maailman järjetöntä sotateollisuutta, on iso vaalikysymys. Soten ja ilmastonmuutoksen kokoinen”, he katsovat.

Mielipidekirjoituksen kirjoittajista Pakkasvirta on alue- ja kulttuurintutkimuksen professori, Kuisma historian professori, Mykkänen valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani ja Rönkkö Into Kustannuksen kustantaja.

