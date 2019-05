Pohjois-Korea laukaisi ”tunnistamattomia ammuksia”- Analyytikko: ”Vaarallista kierrettä vältettävä hinnalla millä hyvänsä”

Pohjois-Korea on laukaissut useita ”tunnistamattomia lyhyen kantaman ammuksia” kohti Japaninmerta. Asiasta kertovat eteläkorealaiset armeijalähteet.

Eteläkorealaiset lähteet kertoivat aikaisemmin, että Pohjois-Korea olisi laukaissut ohjuksia, mutta tiedot tarkentuivat varhain aamulla Suomen aikaa ”tunnistamattomiksi ammuksiksi”.

Geopolitiikan analyytikko Ankit Panda arvioi, että viranomaisten käyttämää termiä on saatettu muuttaa poliittisen painostuksen vuoksi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

2) Possible political pressure from the Blue House to frame this without the m-word so POTUS doesn’t have to eat crow and potentially blow everything up.

Either way, ROK early assessments can and have been frequently wrong/off.

— Ankit Panda (@nktpnd) May 4, 2019