Kova äläkkä Laura Huhtasaaren osallistumisesta Matteo Salvinin suurkokoukseen: ”Putinille ja Venäjälle hyödyllisiä idiootteja”

Perussuomalaisten varapuheenjohtajan ja eurovaaliehdokkaan Laura Huhtasaaren osallistuminen Italian sisämininisterin Matteo Salvinin järjestämään Euroopan äärioikeistopuolueiden suurkokoukseen Milanossa puhuttaa Suomessa.

Kuohuntaa lisää se, että juuri Salvinin kokouksen alla Itävallan varaliittokansleri ja oikeistopopulistisen FPÖ:n puheenjohtaja Heinz-Christian Strache jätti molemmat tehtävänsä lahjuskohun vuoksi.

Der Spiegelin ja Süddeutsche Zeitungin julkistamalla videolla Strache esittää, että hallitukseen noustuaan hän voisi tehdä venäläisten kanssa julkisia sopimuksia esimerkiksi rakennusalalla. Saksalaismedian mukaan tapaamisessa keskusteltiin myös venälästen mahdollisesta vaalituesta, jonka jälkiä voitaisiin peitellä säätiön avulla. Der Spiegel kertoo varmistaneensa videon aitouden. Strachen mukaan kyseessä oli lavastettu tilanne.

Tapaus nosti uudelleen esiin eurooppalaisen äärioikeiston Venäjä-yhteydet. Esimerkiksi juuri Matteo Salvinin johtaman italialaisen La Legan on huhuttu saavan taloudellista tukea Venäjältä. Lue tarkemmin:Kova väite venäläisten salaisesta rahoituksesta Italian äärioikeistolle – Tutkija: ”Matteo Salvini, olet petturi”

Muun muassa ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on kieltäytynyt yhteistytöstä Salvinin kanssa juurikin tämän Venäjä-myönteisyyden takia. Legaa edustava europarlamentaarikko Mario Borghezio on nostanut erikseen esiin myös perussuomalaiset samassa yhteydessä ja huomauttanut perussuomalaisten ja Legan suhtautumiseen Venäjän olevan erilaista. Tämän on arvioitu saattavan muodostua Salvinin kaavaileman äärioikeistolaisen europarlamenttiryhmän esteeksi. Lue lisää:Yksi asia voi estää Matteo Salvinin kaavaileman yhteenliittymän – ”Esimerkiksi perussuomalaiset on paljon kriittisempi”

Laura Huhtasaari ei kuitenkaan näe asiassa ongelmaa.

”Me emme keskity eroavaisuuksiin, vaan meillä on yhteinen tehtävä pelastaa Eurooppa EU:lta. Venäjällä ei ole mitään tekemistä ja roolia Euroopan kansallismielisten parlamenttiryhmien päämäärissä, joten Venäjä ei ole kysymys”, hän sanoi lauantaina STT:lle.

Toimitusministeristön ulkoministeri, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini (sin) nostaa esiin Huhtasaaren roolin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johtajana.

”Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan tehtävä on vaativa ja vastuullinen toimi. Kysymys ei ole pelkästään valiokunnan johtamisesta vaan eduskunnan kannan edustamisesta ja julkituomisesta. Perussuomalaiset halusivat ja saivat ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuuden. Sitä pitää käyttää taiten Suomen hyväksi. En pidä viisaana, että perussuomalaiset hönkivät osaksi Euroopan Unionin laitaoikeistoa. Laura Huhtasaari antoi näytteen arvostelukyvystään osallistuessaan Milanon tapaamiseen”, Soini kommentoi blogissaan sunnuntaina.

Soini muistuttaa myös, että jos Huhtasaari valitaan EU- parlamenttiin tulee eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan paikka uudestaan täytettäväksi.

”Jussi Halla- aho ei tätä vastuuta voi paikoilla. Seurauksena onkin poliittista historiaa valiokunnan puheenjohtajan, tulevan ulkoministerin ja tasavallan presidentin yhteistyön muodossa. Kolmiodraamaa.”

Kokoomuksen eurovaaliehdokas Tuomas Tikkanen huomauttaa, että Salvini, Strache ja Ranskan kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen ovat kaikki muun muassa julkisesti vastustaneet EU:n Venäjälle asettamia talouspakotteita.

”Perussuomalaiset ovat halukkaita liittymään ryhmään Venäjältä rahaa vastaanottavien Putin-mielisten puolueiden kanssa. Nämä ilmiöt ovat Euroopalle haitallisia, ja siksi kaikkien vastuullisten voimien on yhdistettävä voimansa ja taisteltava tätä vastaan. On surullista, jos isänmaallisuus kääntyy kansainvälisen yhteistyön vastustamiseksi ja Venäjän vasalliksi alistumiseen”, hän kommentoi tiedotteessaan.

EU:ta vastustavia ryhmiä näyttääkin Tikkasen mukaan yhdistävän Venäjä-mielisyys.

”Nämä ryhmät ovat Putinille ja Venäjälle ns. hyödyllisiä idiootteja, Kremlin kätyreitä. EU-vastaisuudessaan ne näyttävät hyväksyvän liittolaisekseen kenet vain, jos se heitä hyödyttää.”

Myös EK:n johtaja Ilkka Oksala kommentoi aihetta käyttämällä termiä ”hyödylliset idiootit”.

”Järkyttävää, että Euroopan vapauduttua sosialismin ja Neuvostoliiton kauhuista löytyy näitä ”hyödyllisiä idiootteja” kaikkialta Euroopasta. Poliittisen kentän ääripäät ovat itäisen vaikuttamisen välineitä. Kohta heräämme kasakan nauruun”, hän tviittasi lauantaina.

Järkyttävää, että Euroopan vapauduttua sosialismin ja Neuvostoliiton kauhuista löytyy näitä ”hyödyllisiä idiootteja” kaikkialta Euroopasta. Poliittisen kentän ääripäät ovat itäisen vaikuttamisen välineitä. Kohta heräämme kasakan nauruun. https://t.co/u4UdE8v6N0 — Ilkka Oksala (@IlkkaOksala) May 18, 2019

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara puolestaan kuittaa suoraan Huhtasaarelle kysymällä, onko Venäjä ”ihan vain pyyteetön rahoittaja”.

.@LauraHuhtasaari : "Venäjä eiole millään tavoin mukana Euroopan kansallisen ryhmän perustamisessa, aatteissa eikä päämäärissä." @hsfi Venäjä on ihan vain pyyteetön rahoittaja? — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) May 19, 2019

Myös Saksan liittokansleri Angela Merkel on reagoinut voimakkain viikonlopun tapahtumiin.

”Meidän on päättäväisesti noustava vastustamaan populisteja. He haluavat tuhota meidän arvojemme mukaisen Euroopan. Eurooppa on rauhan, vapauden ja vaurauden projekti ja nationalismi on tämän projektin vihollinen”, hän sanoi puheessaan Zagrebissa Deutsche Wellen mukaan.

Lue lisää:

Angela Merkeliltä kova ulostulo populisteista: ”He haluavat tuhota meidän arvojemme mukaisen Euroopan”

Laura Huhtasaari puhui Matteo Salvinin suurkokouksessa: ”Perussuomalaiset haluaa ottaa kädestä samalla tavalla ajattelevia”

Itävallan varaliittokansleri eroaa lahjontavideon vuoksi: ”Jouduin laittoman ansan uhriksi”