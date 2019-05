Mikko Kärnä: Suojelupoliisin tulisi selvittää poliitikkojen Venäjä-yhteydet

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo perussuomalaisten varapuheenjohtajan ja eurovaaliehdokas Laura Huhtasaaren osoittaneen huonoa harkintaa, kun hän osallistui Euroopan äärioikeistopuolueiden suurkokoukseen Milanossa eilen lauantaina. Huhtasaari on myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

”Nämä puolueet ovat avoimesti putinistisia ja nyt perussuomalaiset on ilmeisesti luisumassa samaan suuntaan. Tilanne on huolestuttava. Huhtasaari muistetaan myös lausunnoistaan, joiden mukaan kukaan ei voisi auttaa Suomea, jos Putin tulisi tänne ja että 10 ydinpommia riittäisi. Tällaisten sammakoiden päästeleminen ulos suusta on harkitsematonta ja ne horjuttavat koko turvallisuusilmapiiriä”, Kärnä kommentoi tiedotteessaan.

Kärnän mukaan poliitikoilla tuntuu olevan yhä enemmän kyseenalaisia Venäjä-yhteyksiä ja hän toivoo, että Suojelupoliisi kiinnittäisi vakavaa huomiota poliitikkojen Venäjä -kytköksiin.

”Vaalirahoituksen osalta on myös syytä selvittää, onko Suomeen virrannut venäläistä rahaa poliitikoille tai millaista muuta tukea Venäjältä on mahdollisesti annettu. Onneksi eduskunnan tiedusteluvaliokunnan jäsenistä tullaan laatimaan tällaiset selvitykset, mutta olisi perusteltua harkita, tulisiko selvitykset teettää myös keskeisimpien valiokuntien puheenjohtajista. On hyvä, että uusi tiedustelulainsäädäntö antaa poliisille laajat valtuudet myös poliitikkojen seurantaan”, Kärnä toteaa.

Itävallan varaliittokansleri ja ja oikeistopopulistisen FPÖ:n puheenjohtaja Heinz-Christian Strache jätti molemmat tehtävänsä lauantaina juuri Milanon kokouksen alla lahjusepäilyjen ja Venäjä-kytkösten vuoksi. Tapaus nosti uudelleen esiin eurooppalaisen äärioikeiston Venäjä-yhteydet. Esimerkiksi Matteo Salvinin johtaman italialaisen La Legan on huhuttu saavan taloudellista tukea Venäjältä.

