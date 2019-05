Hallitusneuvotteluiden talousraami ”hyvin pitkälle valmis” – Antti Rinne: ”Vielä täytyy tehdä töitä”

Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat ovat sunnuntai-iltana keskittyneet talouspoliittisiin asioihin. Hallitusneuvotteluja vetäävän sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan ”talousraami on hyvin pitkälle valmis”.

”Päästiin talousasioissa eteenpäin. Talousraami on hyvin pitkälle valmis. Tässä on koko ajan ollut hyvä yhteistyö. Asiat on vaikeita, niihin täytyy löytää ratkaisuja. Vielä on muutamia asioita, joita täytyy käydä läpi . Nämä talouspoliittiset asiat menivät eteenpäin merkittävästi”, hän sanoi puheenjohtajien kokouksen päätyttyä.

Rinteen mukaan erityisesti työllisyystoimet ja verotukseen liittyvät asiat ovat näitä läpikäytäviä asioita.

”Vielä täytyy tehdä töitä näiden asioiden eteen, mutta raami, minkä puitteissa näitä tehdään on selvillä”, hän sanoi.

Rinteen mukaan talousraami julkistetaan viimeistään sitten, kun hallitusohjelma on valmis.

”Ensi viikolla mennään ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Minusta näyttää, että tämä menee hyvin eteenpäin, juuri sillä tavoin kuin on ajateltukin.”

Rinteen tavoitteena on saada hallitusohjelma valmiiksi ensi perjantaihin mennessä.

Perjantaina neuvottelujen hitaasta etenemisestä turhautumistaan purkanut keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ei kommentoinut tilannetta sunnuntaina lainkaan.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi puolueensa käyneen sunnuntaina läpi talouden reunaehtoja.

”Kriittiset asiat ovat varmasti suuret infrastruktuuri-investoinnit, jotka ovat ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkeitä, kuten nopeat junayhteydet. Varmaan kaikki ovat tietoisia, että nyt kun on käytyä isoa kuvaa läpi ja tehty isoa listaa, niin kaikkea ei voi heti toteuttaa”, hän kommentoi ennen puheenjohtajien kokouksen alkua.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korostaa vastuullista talouspolitiikkaa.

”Meille vastuullinen talouspolitiikka on sellaista, joka käytännössä tarkoittaa, että pidetään huolta siitä, että talous on kunnossa tämän vaalikauden jälkeen ja pidetään huolta työttömyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin.”

