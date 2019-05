SAK:n pääekonomisti kohumiljardista: Yksi verotavoite yli muiden – ”Palkinnon pitää tulla markkinoilta eikä verohelpotuksena”

Osinkoverotuksen kiristämiselle löytyy selvät kansantaloudelliset perusteet, sanoo SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

SAK toivoo tulevalta hallituskaudelta ennen kaikkea kiristystä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen, linjaa pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Hän esitti hallitusneuvotteluissa liki miljardin veronkiristyksiä, mikä on kauhistuttanut yrittäjiä ja elinkeinoelämää.

LUE LISÄÄ: SAK iski miljardin esityksen pöytään Säätytalolla – Verolista sai kokoomuksen suunniltaan

Kuinka realistisena SAK näkee oman ehdotuksensa?

”Etujärjestön tavoitteet ovat luonteeltaan aina buffet-kattauksia, joista puolueiden toivotaan poimivan joitakin ajatuksia. Ainakaan minulla ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että tavoitteet toteutuisivat sellaisenaan.”

Mikä on SAK:n tärkein verotavoite?

”Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen korjaamista asiantuntijaryhmät ja tutkijat ovat esittäneet pitkin matkaa. Sen kiristämiselle löytyy selvät kansantaloudelliset perusteet, ja sen eteneminen olisi realistista.”

Eikö yrittäjäriskistä pitäisi palkita?

”Ilman muuta, mutta palkinnon pitäisi tulla markkinoilta eikä verottajalta tietyille ryhmille räätälöitynä verohelpotuksena. Tämä veroetu luo kannustimen pääomien kasautumiseen listaamattomien yritysten sisälle ja muodostaa kynnyksen siirtyä pörssiin, mikä kasvattaisi omistajien verorasitusta.”

Miksi nostaisitte kokonaisvero­astetta, joka on jo EU:n huippua?

”Emme näe veroasteen nostoa itseisarvona. Julkisessa taloudessa on merkittävä kestävyysvaje, ja nyt suhdannetilanne on hyvä. Puolueilla on selkeitä haluja lisätä julkisia menoja, eikä menoleikkauksista ollut vaalien alla mitään puhetta. Näissä olosuhteissa veroasteen nosto on luonteva tapa rahoittaa lisämenoja, jottei pahenneta kestävyysvajetta.”

”Jos alijäämät kasvavat, seuraavassa taantumassa ajaudutaan taas hätäpäissään leikkaamaan ja supistamaan alijäämiä. Se syventää työttömyyttä ja aiheuttaa konkursseja.”

Siltikö peruisitte yrittäjävähennyksen ja ehkä osakesäästötilinkin?

”Osakesäästötililaki on juuri astunut voimaan. Se on vaatinut yrityksiltä tietojärjestelmän rakentamista. Perumista kannattaa harkita, mutta valmista ratkaisua meillä ei ole. Sen sijaan yrittäjävähennys ei ole edellyttänyt erityisiä ­toimenpiteitä. Yrittäjävähennys asettaa tuloverotuksessa palkansaajat ja yrittäjät perusteetta eriarvoiseen asemaan.”

Katso Viikon vieras -video osoitteessa kl.fi.

LUE LISÄÄ: Hallitusneuvotteluiden talousraami ”hyvin pitkälle valmis” – Antti Rinne: ”Vielä täytyy tehdä töitä”