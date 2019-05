Jussi Halla-ahoa haastetaan Venäjä-suhteista – ”Mitään hyötyä viisumivapaudesta ei Suomelle olisi”

Perussuomalaisia ja sen puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa haastetaan nyt puolueen kytköksistä muihin kansallismielisiin oikeistopuolueisiin samaan aikaan, kun Itävallan varaliittokansleri ja oikeistopopulistisen FPÖ:n puheenjohtaja Heinz-Christian Strache on jättänyt molemmat tehtävänsä Venäjä-kohun vuoksi.

Halla-aho vakuuttaa sosiaalisessa mediassa, että perussuomalaiset suhtautuu kielteisesti Venäjän viisumivapauteen.

”Perussuomalaiset vastustivat viisumivapautta Venäjän kanssa jo ennen Ukrainan kriisiä eli aikana, jolloin useimmat muut puolueet innoissaan kannattivat sitä. Linjamme oli oikea silloin ja on oikea nyt”, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Maanantaina kohua on herättänyt venäläismedian uutinen, jota Ilta-Sanomat siteerasi. Venäläisuutisen mukaan perussuomalaisten eurovaaliehdokas Olli Kotro sanoo, että Suomen kannattaisi pyrkiä eroon Schengen-sopimuksesta ja viisumivapauteen Venäjän kanssa.

Halla-aho kiistää asian.

”Ehdokas Kotro ei ole esittänyt viisumivapautta Suomen ja Venäjän välille. Hän on esittänyt käytännössä samanlaista, rajattua matkustajajoukkoa koskevaa viisumihelpotusohjelmaa, jollaisia EU:ssa on jo nyt olemassa tai suunnitteilla kolmansien maiden kanssa”, Halla-aho kirjoittaa.

”Viisumivelvoitteella pyritään torjumaan sellaisten ihmisten maahantuloa, jotka eivät pysty rahoittamaan omaa toimeentuloaan Suomessa, tai jotka todennäköisesti syyllistyvät rikoksiin tai muuhun epätoivottavaan toimintaan. Jos viisumivelvoitteesta luovuttaisiin, maahantulon edellytysten pitäisi edelleen täyttyä, mutta ne jouduttaisiin tarkistamaan rajalla passintarkastuksen yhteydessä. Tarvittaisiin siis runsaasti lisää henkilökuntaa, ja silti huteja tulisi paljon enemmän. Lisäksi menetettäisiin käsittelymaksuista saadut tulot. Mitään hyötyä viisumivapaudesta ei Suomelle olisi”, Halla-aho perustelee.

Kokoomuksen eurovaaliehdokas Tuomas Tikkanen kritisoi voimakkaasti perussuomalaisten linjauksia ja erityisesti yhteistyökuviota muiden kansallismielisten populistipuolueiden kanssa.

”Suomen toiseksi suurin puolue ja puolue, jolla on myös ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuus, on toistuvasti ollut esillä kytköksistä Venäjä-mielisiin ryhmiin sekä puolueen että yksittäisten edustajien taholta. Euroopan parlamentissa perussuomalaiset ovat rakentamassa yhteistyötä muun muassa Itävallan äärioikeiston kanssa, jonka johtaja jäi juuri kiinni yrityksestä ottaa vastaan lahjuksia venäläisiltä liikemiehiltä”, Tikkanen kirjoittaa blogissaan.

”Ranskan Kansallinen liittouma taas on jäänyt kiinni miljoonien eurojen hämäristä lainoista venäläisiltä pankeilta ja samanlaisia syytöksiä on esitetty myös Italian populistisesta varapääministeri Matteo Salvinista. Kyseessä ei voi olla enää pelkkä sattuma tai yksittäistapaukset, vaan selvä trendi on nähtävissä: nationalistisilla populistipuolueilla on vahvoja linkkejä Kremliin”, Tikkanen väittää.

Myös Sinisen tulevaisuuden Simon Elo nostaa esiin sen, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on perussuomalaisilla.

”Vaarallisinta on että tällä porukalla on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus. Nimittäin kansanedustaja Laura Huhtasaari, joka arvioi aikanaan Twitterissä, että "kukaan ei pysty auttamaan Suomea, jos Putin tulee tänne". Huhtasaari jatkoi twiittaamalla, että "Putin tekee mitä haluaa ja tietää realiteetit". Viime lauantaina Huhtasaaren saattoikin löytää Milanosta Salvinin viereltä. Joku voisi nähdä siinä symboliikkaa sille, minkä kainaloon Suomea yritetään viedä”, Elo kirjoittaa blogissaan.

Halla-aho kommentoi Helsingin Sanomille yhteistyötä Venäjä-mielisten puolueiden kanssa toteamalla, että niillä on ”toisenlainen suhtautuminen Venäjän kehitykseen”. Halla-ahon mukaan Itävallan FPÖ:n tulee nyt selvittää, onko sikäläisessä jupakassa kyse vain yksittäisen poliitikon korruptiosta.

