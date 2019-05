Laitaoikeiston uusi suunnitelma: Mullistetaan EU sisältä päin – haussa huippuvirkoja

Populistipuolueiden odotetaan vahvistavan eurovaaleissa asemiaan ja tavoittelevan huippupestejä.

Euroopan laitaoikeisto järjesti viikonloppuna Milanossa näyttävän eurovaalitapahtuman. Samaan aikaan 52 kaupungissa eri puolilla Eurooppaa kampanjoitiin Euroopan yhtenäisyyden puolesta. Mediassa se sai vähemmän huomiota kuin populistien manööveri.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Marco Siddin mukaan Italiassa mediahuomion vei Lega-puolueen johtajan, sisäministeri Matteo Salvinin yritys kosiskella katolisia äänestäjiä. Monet italialaiset ja itse Vatikaani paheksuvat uskonnollisten tunnusten käyttöä vaalikampanjoinnissa. Se ei estä Salvinia, joka ilmeisesti haluaa kääntää puolueensa kurssia nykyistäkin konservatiivisempaan suuntaan.

Populistinen Viiden tähden liike voitti Italian parlamenttivaalit vuosi sitten, ja muodosti hallituksen Legan kanssa. Eurovaalien mielipidemittauksissa Lega on kuitenkin ajanut Viiden tähden liikkeen ohi. Jos Lega voittaa eurovaalit selvällä ääntenenemmistöllä, se voi johtaa Italiassa hallituskriisiin ja ennenaikaisiin vaaleihin.

Jännitteitä hallituksen sisällä lisää budjettivääntö, joka on edessä heti eurovaalien jälkeen. Hallituspuolueiden vaalilupauksia, perustuloa ja tasaveroa, on vaikea toteuttaa EU:n vaatimissa budjettiraameissa. Hallitus joutuu käyttämään mielikuvitustaan, tai edessä on ankara riita EU-komission kanssa.

Jos ennusteet käyvät toteen, Salvinin Lega-puolueen asema EU:n parlamentissa vahvistuu olennaisesti. Se saa näillä näkymin enemmän paikkoja kuin Ranskan Marine Le Penin johtama Kansallinen liittouma. Salvinin kunnianhimo ulottuu kuitenkin laajemmalle.

EU:n huippuviroissa on nyt useita italialaisia. He pitävät hallussaan Euroopan keskuspankin pääjohtajan, korkean edustajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen paikkoja.

Siddi pitää osin sattumana, että niin monta merkittävää pestiä on osunut italialaisille. Italia ja sen entinen pääministeri Silvio Berlusconi eivät olleet kovassa huudossa vuonna 2011, kun Mario Draghi valittiin EKP:n johtoon.

Siddin mukaan Draghi on Italiassa arvostettu henkilö, joka tuli valituksi vaikutusvaltaiseen tehtävään epäpoliittisena teknokraattina.

”Draghin seuraajakaan ei voi olla kovin poliittinen henkilö, joka ottaisi ohjeita Berliinistä”, Siddi sanoo.

Italialainen Antonio Tajani toimii puolestaan EU-parlamentin puhemiehenä. Hänen roolinsa on Siddin mukaan jäänyt kotimaassaan vähäiseksi. Hänestä tuli parlamentin puhemies, kun suurimmat ryhmät EPP ja sosialistit päättivät jakaa puhemiehen kauden kahtia saksalaisen Martin Schulzin ja Tajanin kesken.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini oli taas Italian sosialistihallituksen ehdokas komissaariksi. Hänen pestinsä tuskin jatkuu hallitusvastuun vaihduttua. Salvini haluaa todennäköisesti oman ehdokkaansa komissaariksi.

Salvini itse ei ole ollut kiinnostunut komissaarin tehtävästä.

”EU-komissaarin paikkaa pidetään Italiassa vähemmän arvossa kuin sisäministerin paikkaa”, Siddi selittää.

Tulevissa eurovaaleissa populistipuolueiden odotetaan vahvistuvan. Mielipidemittausten mukaan ne saavat noin viidenneksen EU-parlamentin paikoista. Populistien kenttä on kuitenkin niin hajanainen, että ne tuskin onnistuvat muodostamaan yhtenäistä ryhmää parlamenttiin.

Populistit voivat saada merkittävän jalansijan kuitenkin komissiossa. Kahdessa isossa EU-maassa populistit ovat vallassa ja pääsevät näin esittämään omia ehdokkaitaan EU-komissioon. Italian lisäksi Puolan Laki ja oikeus -puolue halajaa painavaa komissaarin salkkua.

Populistien nousu kiristää todennäköisesti EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Venäjän vastaiset pakotteet pysynevät sen sijaan ennallaan, sillä suhde Venäjään jakaa populisteja.

Brexitin jälkeen EU:sta tai eurosta irtautuminen on jäänyt populistien puheissa taka-alalle. EU:n uudistaminen sisältä päin saa nyt enemmän kannatusta.

