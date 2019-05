Riita 24 tunnin lisätyöajasta: 50 000 ihmisen sopimus kaatui jo – Teollisuusliitto niittaa: ”Emme tule suostumaan”

SAK:hon kuuluvan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto linjaa jyrkän ein kilpailukykysopimuksen jatkolle liiton työehtosopimuksissa.

Aalto sanoi Teollisuusliiton kevätvaltuuston puheessaan, että työajasta näyttää muodostuvan syksyn työehtosopimuskierroksen koetinkivi.

”Tai tarkemmin sanottuna työajan pidennyksen poistamisesta sopimuksista”, Aalto tarkentaa.

LUE MYÖS: Juha Sipilä avautuu kikystä: ”Olin liian sinisilmäinen” – 11 742 €/kk -avaus meni puihin

”Teollisuusliitto neuvottelee 33 työehtosopimusta. Teknosektorin sopimuksista tuo 24 tunnin lisätyöaika on irtisanottu, samoin muutamasta muusta sopimuksesta se on poistunut tai poistumassa. Jäljelle jää kuitenkin 25 sopimusta, joissa työajan lisäys on kirjoitettu sisään tessien teksteihin”, Aalto sanoi puheessaan.

”Joten kyllä siinä vääntämistä riittää, mutta tuo 24 tunnin poistaminen on ilman muuta yksi kärkitavoitteistamme. Muun muassa Teknologiateollisuuden neuvotteluissa työnantaja lähtee siitä, että kyseinen 24 tuntia löytyisi edelleen tulevasta sopimuksesta tai vähintäänkin sille poistuvalle työajalle lasketaan hinta. Tähän emme tietenkään tule suostumaan”, Aalto linjaa.

Talvella ay-puolella hämmensi pääministeri Juha Sipilän (kesk) lausunto kilpailukykysopimuksesta eli kikystä. LUE TARKEMMIN: Juha Sipilän kiky-lausunto hämmästyttää: ”Tulee iso myrsky”

Sipilä sanoi tuolloin, että että 24 tunnin vuotuinen työajan lisäys eli kiky jatkuu tästäkin eteenpäin. Sipilän lausunnosta sai kuvan, että pääministeri pitää kilpailukykysopimusta pysyvänä ratkaisuna, mutta työntekijäpuolella monella oli asiasta eri tulkinta.

LUE MYÖS: Antti Rinne opasti SAK:laisia palkankorotuksista – ”Nyt näyttää jonkin verran pahalta”

Yli 50 000 ihmistä koskeva optiovuosi kaatui jo kikyyn

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN on tänä keväänä neuvotellut teknologiateollisuuden alalla sopimuksensa kolmannesta optiovuodesta. Neuvottelut ovat koskeneet vuoden 2020 palkkaratkaisua ja mukana on ollut myös työajan pidennys, Uusi Suomi kertoi helmikuussa. LUE JUTTU: Nyt alkaa yli 50 000 palkansaajaa koskeva kiky-vääntö – Ay-liitto varautuu jo täystörmäykseen

YTN tiedotti hiljattain, että optioratkaisut kaatuivat juuri kiky-asiaan.

YTN:n teknologiateollisuuden sopimus koskee vajaata 60 000 ylempää toimihenkilöä teollisuudessa ja se on Suomen toiseksi suurin teollisuuden alan työehtosopimus.

”Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry eivät päässeet sopuun kilpailukykysopimukseen kuuluneesta 24 tunnin palkattoman työajan pidennyksen poistamisesta. Tämä tarkoittaa, että nykyiseen työehtosopimukseen kuulunut optiovuosi raukesi”, YTN tiedottaa.

YTN:n mukaan työnantajapuoli eli Teknologiateollisuus ”lähti siitä, että se ei neuvottele sellaisesta palkkaratkaisusta, jossa työajanpidennystä ei ole mukana”.

Neuvottelut ovat nyt siirtyneet syksyyn. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa lokakuun loppuun asti. YTN:n mukaan auki ovat kaikki sopimusmääräykset mukaan lukien työajan pidentäminen.

LUE MYÖS: Li Andersson tyrmää kovat työllisyystoimet – Lomarahat leikkaavaa kiky-linjaa ”ei voi jatkaa”