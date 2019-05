”Juonitte Putinin kanssa Euroopan tuhoa” – EU-vaikuttajalta suora haaste Italian Salvinille

Euroopan liberaalidemokraattien (ALDE) johtaja Guy Verhofstadt varoittaa Euroopan unionin kuolevan sisältä käsin, jos oikeistopopulistit pääsevät valtaan. Belgian entinen pääministeri Verhofstadt esittää tuoreessa videoviestissään suoria syytöksiä ja haasteen Italian sisäministeri Matteo Salvinille.

Salvini johtaa Italian äärioikeistolaista Lega-puoluetta ja pyrkii kokoamaan laitaoikeiston puolueet saman ryhmittymän alle europarlamentissa.

”Haastan sinut yksi vastaan yksi -väittelyyn, koska ihmisillä on oikeus tietää, millaisia pirullisia suunnitelmia teillä on mielessänne”, Verhofstadt julistaa Politico-lehden mukaan vain päiviä ennen eurovaalipäivää.

”Kerro missä haluat sen tehdä, Brysselissä vai Italiassa, minä tulen sinne”, hän jatkaa.

Verhofstadt yhdistää videossaan Salvinin suoraan itävaltalaiseen populistijohtaja Heinz-Christian Stracheen, joka joutui jättämään tehtävänsä Venäjä-skandaalin vuoksi. Verhofstadt syyttää Venäjä-yhteyksistään ja -mielisyydestään tunnettujen populistipoliitikkojen ”suunnittelevan Putinin kanssa ja tämän maksusta Euroopan tuhoa”.

Salvini tunnetaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin vankkumattomana tukijana, ja hän on muun muassa ajanut Venäjän vastaisten pakotteiden poistamista. Salvinin Legan on myös väitetty saaneen vaalirahoitusta Venäjältä.

Verhofstadtin videoviesti nähtävissä alla, juttu jatkuu Twitter-upotuksen jälkeen.

Dear @matteosalvinimi,

You & your friends Strache, Le Pen, Orban & Farage are plotting with & paid by Putin to destroy . I challenge you to a 1 vs 1 debate. People have the right to know what devil's plan you have in mind. Let me know where, I'll be there! #SalvinivsVerhofstadt pic.twitter.com/fmV3Z4WckT

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 20, 2019