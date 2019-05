PS-Nuorten tempaus kuohuttaa perussuomalaisissa – ”Tämä kuva aloitti lähtölaskennan ihmisvihaajille”

Perussuomalaisissa kuohuu puolueen nuorisojärjestön, PS-Nuorten Twitterissä jakamasta päivityksestä. Siinä kehotetaan äänestämään eurovaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Ohessa on kuva tummaihoisesta perheestä.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Useampi puolueen kansanedustaja sekä puheenjohtaja Jussi Halla-aho kritisoivat PS-Nuorten toimintaa. Myös puolueen eurovaaliehdokas Samuli Sibakoff ottaa asiaan voimakkaasti kantaa Facebookissa.

Sibakoff on jakanut päivityksensä yhteydessä oman vaalimainoksensa, jossa on sama teksti. Kuvassa on hän itse.

(Juttu jatkuu päivityksen alla.)

”Nuorisojärjestöjen täytyykin olla radikaaleja, mutta nyt jotain rajaa!” Sibakoff vaatii.

Sibakoff saa kannustusta perussuomalaisten kansanedustajilta.

”Tämä kuva aloitti lähtölaskennan noille ihmisvihaajille, joita PS-Nuoriin on pesiytynyt. Suomi ja Perussuomalaiset tarvitsee Sibakoff sinua - heitä ei. Ei anneta heidän upottaa kansallismielistä liikettä”, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kommentoi Sibakoffin päivitystä. Tynkkynen on myös ehdolla eurovaaleissa.

”Tarvitaan me niitä nuoriakin, mutta vähän saisi osa heistä aikuistua”, Juho Eerola kommentoi.

”Juuri näin!” kommentoi puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Myös kansanedustaja Sanna Antikainen kannustaa Sibakoffia.

Kuohuntaa puolueessa on herättänyt myös PS-Nuorten Lapin piirin puheenjohtajan Johannes Sipolan kommentointi koskien PS-Nuorten tviittiä.

Sipola kommentoi muun muassa, että tummaihoiset eivät ole eurooppalaisia ja että tummaihoisia suomalaisia ei ole.

Ei ole tummaihoisia suomalaisia. — Johannes Sipola (@SipolaJohannes) May 19, 2019

Sipola on aiemmin ollut julkisuudessa vastaavanlaisten kommenttiensa takia.

Jussi Halla-aho kommentoi jo aiemmin PS-Nuorten tviittiä Iltalehdelle.

”Huonoa harkintaa, minun mielestäni vähän tarpeetonta provosoimista”, hän sanoi.

Halla-aho on aiemminkin viestittänyt kritiikkiään PS-Nuorille.

