Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Opetus- ja kulttuuriministeriössä harkitaan parhaillaan, ryhdytäänkö toimiin koskien PS-Nuorten saamaa valtionavustusta. Harkinta liittyy järjestön tuoreisiin kannanottoihin. Näin kertoo erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez Uudelle Suomelle.

Perussuomalaiset nuoret on yksi yleisavustuksia saavista nuorisojärjestöistä. Täksi vuodeksi järjestölle on myönnetty 115 000 euron tuki.

LUE JATKOJUTTU: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n potti voi lähteä kokonaan – Ministeriö: 57 500 € perittäisiin takaisin

Lain mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen keskeytettäväksi, jos on aihetta epäillä, että avustuksen saaja ei toimi lain edellyttämällä tavalla tai avustusperusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Viime päivinä julkisuudessa on käsitelty PS-Nuorten loukkaavaa tviittiä. Cortés Téllez kertoo, että tviitti on pantu ministeriössä merkille. Tapaus herättää kritiikkiä myös perussuomalaisten kansanedustajien keskuudessa. Tviitissä kehotetaan äänestämään eurovaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Ohessa on kuva tummaihoisesta perheestä.

LUE MYÖS: Näkökulma: Jussi Halla-aho antaa rasismin yhä rehottaa perussuomalaisissa nuorissa

”Harkitsemme parhaillaan, mihin toimiin ryhdytään”, Cortés Téllez sanoo.

Lisäksi ministeriöstä on oltu yhteydessä PS-Nuorten pääsihteeriin jo maaliskuussa koskien nuorisojärjestön kannanottoja aiemmin tänä vuonna. Uusi Suomi uutisoi alkuvuodesta näistä etnonationalistisista kannanotoista:

LUE LISÄÄ:

Halla-aho PS-Nuoret-jupakasta: ”Emme aja rotuerottelupolitiikkaa – typeriä kommentteja”

PS-Nuorten johtohahmo ohjaisi ”ei-valkoiset” ulos maasta – Järjestö kieli keskellä suuta

Kyse on siitä, onko PS-Nuoret valtionapukelpoinen. Cortés Téllezin mukaan ministeriössä käsitys on se, että PS-Nuorissa ymmärrettiin valtionapukelpoisuuden peruuttamisen mahdollisuus maaliskuussa käydyn keskustelun yhteydessä.

Uusi Suomi ei ole toistaiseksi tavoittanut pääsihteeriä tai järjestön puheenjohtajaa.

LUE HALLA-AHON TUOREET KOMMENTIT: Jussi Halla-aho: ”Perussuomalaisten tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu – Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa”

Perusteet ja kriteerit valtionavustukselle on kirjattu lakiin, kuten valtionavustusasian esiin nostanut bloggaaja Saku Timonen tuo esiin.

Nuorisolain mukaan lähtökohtina ovat muun muassa yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys. Tavoitteena on muun muassa edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

”Joka kerta, kun harkitaan avustusten myöntämistä, tarkastellaan myös, onko järjestö valtionapukelpoinen”, Cortés Téllez sanoo.

Tämä kelpoisuus voidaan peruuttaa. Yleensä tuo päätös tehdään samassa yhteydessä, kun vuotuisia avustuksia myönnetään, mutta peruutus voi myös tapahtua ”kesken kauden”, mikä nyt siis on harkinnassa.

Tämän vuoden avustuksista päätettiin kuluvan vuoden maaliskuussa ja PS-Nuorten kannanottoja tutkittiin jo tuolloin tarkasti, Cortés Téllez kertoo.

”Silloin kuitenkin todettiin, että järjestö on valtionapukelpoinen”.

Perussuomalaiset Nuoret on muutamana viime vuonna saanut 115 000 euron valtionavustuksen vuosittain. Vielä vuonna 2015 määrä oli reilut 80 000 euroa.