Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n potti voi lähteä kokonaan – Ministeriö: 57 500 € perittäisiin takaisin

Perussuomalaiset Nuoret voivat menettää kokonaan tälle vuodelle jo myönnetyn 115 000 euron valtionavustuksen, jos opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että avustuksen käytön ehtoja ja rajoituksia on rikottu.

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez kertoi tänään Uudelle Suomelle, että ministeriö harkitsee PS-Nuorten valtionavustuksen tilannetta. Syynä harkintaan ovat järjestön viimeaikaiset kannanotot. LUE TARKEMMIN: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Viime päivinä julkisuudessa on käsitelty PS-Nuorten loukkaavaa tviittiä, jossa kehotetaan äänestämään eurovaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Ohessa on kuva tummaihoisesta perheestä. Tapaus herättää kritiikkiä myös perussuomalaisten kansanedustajien keskuudessa.

Jos ministeriö harkinnassaan päätyy PS-Nuorten valtionapukelpoisuuden poistamiseen, ministeriöllä on mahdollisuus periä takaisin tänä vuonna maksettu osuus valtionavusta sekä peruuttaa tuleva erä, Cortés Téllez kertoo.

Hänen mukaansa 115 000 euron valtionavustuksesta on jo maksettu nuorisojärjestölle puolet eli 57 500 euroa. Toinen puolikas on vielä maksamatta.

Valtionavustuslain mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen keskeytettäväksi esimerkiksi, jos avustusta ei ole käytetty ilmoitetulla tavalla.

Lisäksi valtionapuviranomaisen on määrättävä valtionavustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu valtionavustus takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on käyttänyt rahoja olennaisesti muuhun tarkoitukseen, kuin mihin summa on määrätty.

LUE MYÖS: Näkökulma: Jussi Halla-aho antaa rasismin yhä rehottaa perussuomalaisissa nuorissa

Nuorisoalan järjestöjen avustus pohjautuu nuorisolakiin, jonka lähtökohtina ovat muun muassa yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys. Tavoitteena on muun muassa edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

Lisäksi ministeriöstä on oltu yhteydessä PS-Nuorten pääsihteeriin jo maaliskuussa koskien nuorisojärjestön kannanottoja aiemmin tänä vuonna. Uusi Suomi uutisoi alkuvuodesta näistä etnonationalistisista kannanotoista:

LUE LISÄÄ:

Halla-aho PS-Nuoret-jupakasta: ”Emme aja rotuerottelupolitiikkaa – typeriä kommentteja”

PS-Nuorten johtohahmo ohjaisi ”ei-valkoiset” ulos maasta – Järjestö kieli keskellä suuta