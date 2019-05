Näillä on Suomellekin väliä: EU-parlamentti vaikuttaa neljään tärkeään teemaan

Eurovaalien jälkeen alkaa euroarki. Useimmat äänestäjät lopettavat nopeasti oman euroedustajansa toimien seuraamisen, vaikka unionin parlamentissa päätetään lukemattomista Suomeenkin vaikuttavista asioista.

EU:n parlamentti on muun muassa äänestänyt kertakäyttöpillien kieltämisestä, ja vuonna 2018 tehdyn päätöksen vuoksi lähes jokaisella verkkosivulla kysytään nykyään lupaa tietojen keräämiseen.

Suomalaiset valitsevat 13 euroedustajaa EU-vaaleissa, joiden varsinainen äänestyspäivä on 26.5. He pääsevät seuraavan viiden vuoden aikana pohtimaan useita isoja kysymyksiä.

Kaikkiaan edustajia on parlamentissa 751. EU:n parlamentti ei voi tehdä lakialoitteita mutta se käsittelee komissiosta tulleita ehdotuksia ja voi myös vaatia komissiolta ehdotuksia haluamistaan asioista. Lisäksi parlamentti siunaa joukon merkittäviä nimityksiä.

Seuraavan viiden vuoden aikana parlamentti vaikuttaa näihin tärkeisiin kysymyksiin:

1. Komission nimitys

Komissio on keskeinen, parlamentille lakiesityksiä tuova taho. Komissio on ikään kuin EU:n hallitus. Se valvoo myös lainsäädännön toteutumista.

”Parlamentti hyväksyy komission ja komission puheenjohtajan nimitykset. Suuri merkitys on sillä, miten komissio suhtautuu mahdolliseen pakolaiskriisiin, kiristyvään kauppasotaan ja vaikkapa ilmastomuutokseen. Musta hevonen komission seuraavaksi johtajaksi on Michel Barnier. Hän on esimerkiksi ehdottanut ympäristöohjelmaa, johon menisi 180 miljardia euroa vuodessa, jotta EU-maat täyttäisivät Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset”, sanoo poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.

Parlamentti voi myös asettaa komissiolle ehtoja.

”Valinnan yhteydessä parlamentti voi vaatia, että komission johtaja toteuttaa joitakin asioita. Tällä on suuri vaikutus siihen, mitä seuraavan neljän vuoden aikana tapahtuu. Valinnan yhteydessä on myös mahdollista siirtää arvokysymysten vuoksi syrjään esimerkiksi naisvihamielisiä kommentteja esittänyt ehdokas. Näin on tapahtunutkin”, sanoo konkaripoliitikko ja vuosina 2009–2019 europarlamentissa istunut Liisa Jaakonsaari (sd).

2. EU:n budjetti

EU:n rahoituskehyksen eli pitkän aikavälin budjetin käsittely on kesken. Sen laadintaan osallistuvat kaikki EU:n keskeiset toimielimet.

”Maataloustuet ovat Suomen kannalta oleellisia. Rakennerahasto on taas todella tärkeä pohjoisen ja itäisen Suomen kannalta”, Jaakonsaari sanoo.

3. Ilmastopolitiikka

Euroedustajat ovat päättämässä laeista, joilla pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen.

”Kaikki direktiiveillä ja asetuksilla tehtävä sääntely joka tähtää päästöjen vähentämiseen, eli esimerkiksi autoilun päästövaatimukset ja tuotannon ohjaaminen ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan, kulkee parlamentin kautta. Osa tästä työstä tapahtuu jo budjetin kautta, kun päätetään, kuinka voimakkaasti lähdetään ajamaan ilmastonmuutosta torjuvia päätöksiä”, sanoo Eduskuntatutkimuksen EU-asioihin keskittynyt tutkija Kimmo Elo.

4. Euroalueen ongelmat

Kreikan ja Italian talousongelmat ovat osoittaneet euroalueen toimivan kriiseissä huonosti. Monien EU-maiden on esimerkiksi vaikeaa pitää budjettejaan aiemmin sovituissa raameissa. Euro ei jousta yksittäisten jäsenmaiden taloustilanteen mukaan.

”Euron valuvikoja ei vielä ole korjattu eikä niiden poistamiseksi ole tehty juuri mitään. On mahdollista, että näitä asioita halutaan ryhtyä ohjaamaan myös lainsäädännön kautta”, Elo kertoo.

Euroopan parlamentti on jo aiemmin ilmoittanut haluavansa lisää valtaa talouspolitiikassa. Sen mukaan unionin toimivaltaan kuuluvista talouspoliittisista asioista tulisi päättää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä.

Mahdollista on sekin, että osaa EU-tuista ryhdyttäisiin käyttämään kurinpidollisesti, eli niistä päätettäessä katsottaisiin myös valtiontalouteen liittyviä kriteerejä.

