Jussi Halla-aholta uusi ulostulo PS-Nuorista: ”Perussuomalaisten tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu – Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on julkaissut Facebookissa kannanoton koskien puolueen nuorisojärjestöä. Katso Halla-ahon kannanotto alempaa jutusta.

PS-Nuoret on ollut julkisessa keskustelussa useaan otteeseen jäsenten etnonationalististen kannanottojen takia. Uusi Suomi kertoi tänään, että PS-Nuorten valtiontuki saattaa loppua tuoreimman kohun seurauksena. LUE LISÄÄ: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Kohussa on kyse on PS-Nuorten tviitistä, jossa kehotetaan äänestämään eurovaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Ohessa on kuva tummaihoisesta perheestä. Tapaus herättää kritiikkiä myös perussuomalaisten kansanedustajien keskuudessa.

”Perussuomalaisten ohjelmaan tai tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu tai suomalaisuuden määrittely ja rajaaminen tällaisin kriteerein. Suomeen on vuosisatojen ja -tuhansien aikana tullut kaikenlaista ainesta idästä, lännestä ja etelästä. Oleellista on se, kuka muuttoliikettä kontrolloi”, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-ahon mukaan puolueen nuorisojärjestössä ”on pääasiassa erittäin hienoa väkeä”.

”Valitettavasti nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän puolueen linjaa ja joiden toiminta keskittyy puolueen ja nuorisojärjestön itsensä vahingoittamiseen esimerkiksi hyökkäilemällä puolueen omia ehdokkaita vastaan. Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa. Toivon, että nuorisojärjestön jäsenistön enemmistö ymmärtää tilanteen vakavuuden”, Halla-aho kirjoittaa.

