Antti Rinne vastaa arvailuihin 8 mrd eurosta: ”En tiedä mistään lupauksista mitään”

Hallitusneuvotteluja vastaava sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ihmettelee julkisuudessa keskiviikkona liikkuneita huhuja neuvottelijoiden eripurasta ja rakenteilla olevasta löyhäkätisestä talouspolitiikasta.

Ilta-Sanomien mukaan neuvotteluissa on listattu kahdeksan miljardin edestä uusia menoja. Lisäksi hallitusneuvotteluja on moitittu siitä, että niissä pyritään pelkästään toteuttamaan erilaisia vaalilupauksia.

”Mä en tiedä mistään lupauksista mitään. Siellä on keinoja ja tavoitteita, enkä ole laskenut yhteen sitä, miten paljon niissä on rahaa. Mä en ole kuullut mistään eripurasta. Tämä on varmaan joku tulkinta”, Antti Rinne sanoi poistuessaan Säätytalolta keskiviikkona.

Hänen mukaansa myöskään arvostelu siitä, ettei mitään menoja ole karsittu ei pidä paikkaansa.

”Ei vielä ole se vaihekaan ollut, että pitäisi karsintaa tehdä, nyt aletaan tekemään. Puheenjohtajien pöytä tekee viime kädessä ratkaisut vaikeimmissa asioissa.”

Talousasioissa on keskiviikon aikana päästy Rinteen mukaan eteenpäin.

”Niissäkin on päästy eteenpäin. Me ollaan ratkottu puheenjohtajapöydässä puolenkymmentä asiaa, isompia ja pienempiä. Talous- ja verotusraami on lähes selvinnyt.”

Tavoitteena on ollut, että hallitusohjelma valmistuisi perjantaina. Keskiviikkoaamuna Rinne kuitenkin myönsi, että pari lisäpäivää todennäköisesti tarvitaan.

”Eiköhän tämä tule valmiiksi. Kun katson työryhmien töitä, niin näyttää olevan hyvin valmis. Nyt tullaan siihen vaikeimpaan vaiheeseen, kun kaikki pitää sovittaa yhteen. Mun mielestä ei olla ainakaan huonompaan menty, jos johonkin suuntaan ollaan menty, niin parempaan (kuin viime viikolla)”, hän sanoi iltapäivällä.