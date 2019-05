”No huhhuh!” – Ylen uusi gallup yllätti Maria Ohisalon

Kokoomus on Ylen tuoreen kyselyn mukaan suosituin puolue sunnuntaina käytävissä eurovaaleissa. Kokoomusta kannattaa nyt kyselyn mukaan 19,7 prosenttia kantansa kertoneista vastaajista.

Toiseksi suosituin puolue on vihreät (17,2%) ja kolmantena perussuomalaiset (17,0%).

”No huhhuh! Vihreiden kannatus 17,2 %”, ällistelee vihreiden tuleva puheenjohtaja Maria Ohisalo Facebookissa.

Tiistaina julkaistussa Helsingin Sanomien eurovaalikyselyssä vihreiden kannatus oli 13,0 prosenttia. HS:n kyselyssä viiden suurimman puolueen järjestys oli kokoomus (20,1%), perussuomalaiset (16,3%), sdp (15,5%), keskusta (13,5%) ja vihreät.

Luvut tarkoittaisivat, että kokoomus olisi säilyttämässä kaikki kolme paikkaansa Euroopan parlamentissa, vihreät olisi saamassa kaksi lisäpaikkaa ja saamassa yhteensä kolme meppiä. Perussuomalaiset sen sijaan pitäisi nykyiset kaksi paikkaansa.

Sdp:n kannatus on kyselyssä 14,3 prosenttia ja puolue säilyttäisi niillä nykyiset kaksi meppipaikkaansa. Keskusta, jonka kannatus kyselyssä on 13 prosenttia, on vaarassa menettää toisen meppipaikkansa. Samassa euroryhmä Aldessa keskustan kanssa oleva rkp taas on vaarassa menettää ainoan paikkansa. Rkp:ta kannattaa 5,2 prosenttia.

Ylen kannatuskyselyn toteutti Taloustutkimus. Se haastatteli kaikkiaan 2 456 suomalaista. Puoluekantansa kertoi hieman yli puolet vastaajista, 1 271 henkilöä, ja kyselyn virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.