”Tämä riittää tästä” – PS-Nuorten puheenjohtaja vastaa kuvakohuun

Perussuomalaiset Nuoret katsoo laajaan keskusteluun nousseen tviitin olleen kömmähdys järjestön viestinnästä vastaavalta varapuheenjohtajalta.

Tviitissä oli kuvakaappaus Euroopan parlamentin tekemästä Facebook-mainoksesta, jossa oli tummaihoinen perhe ja kehotus äänestää eurovaaleissa. Perussuomalaiset höysti mainosta omalla saatetekstillään ”Äänestä Perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.

Tviitti on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön harkitsemaan, ryhtyykö se perimään perussuomalaisilta nuorilta takaisin järjestölle täksi vuodeksi myönnettyä 115 000 euron nuorisojärjestötukea. Kyse on siitä, että Suomen nuorisolain mukaan tuen kriteereitä ovat muun muassa ”yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys”. LUE LISÄÄ: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Tviittiä jaettiin myös Facebook-päivityksenä. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajan Asseri Kinnusen mukaan päivitykset on nyt poistettu.

Nuorisojärjestö korostaa itse olevansa kansallismielinen ja epäkorrekti. Se on aiemminkin joutunut selventämään suhtautumistaan muihin etnisyyksiin kuin kantasuomalaisiin. Joulukuussa järjestön Lapin piirin puheenjohtaja Johannes Sipola totesi, että ”ei-valkoiset” eivät voi olla suomalaisia, ja että ”ei-suomalaiset” tulisi ohjata pois maasta esimerkiksi verotuksellisin keinoin.

Kannanotto kytkettiin etnonationalismiin – ideologiaan, jonka mukaan kansakunta määritellään etnisyyden mukaan. Tuolloin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti Sipolan puheita typerinä ja niin omituisina, ettei niitä edes voi kommentoida. Halla-aho korosti, että perussuomalaiset ajavat tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta ei ”mitään rotuerottelupolitiikkaa”.

Etnonationalismikeskustelun ohella perussuomalaisissa on keskusteltu ”väestönmuutoksesta” ja ”väestönvaihdoksesta”. Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perustan laatimassa ”Maahanmuutto – Kriitikon käsikirjassa” kerrotaan, kuinka ”Suomen väestö vaihtuu maahanmuuton, suomalaisten poismuuton ja maahanmuuttajataustaisen väestön suomalaisia nopeamman lisääntymisen kautta”. Suomalaisiksi ajatuspaja lukee käsikirjassaan kaikki suomea, ruotsia ja saamea äidinkielenään puhuvat.

Millä tavalla perussuomalaiset nuoret suhtautuu etnonationalismiin tällä hetkellä, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen?

”Tässä nyt käydään samaa keskustelua, joka on jo tammikuussa käyty läpi. Perussuomalaiset Nuoret on nationalistinen eli kansallismielinen järjestö. Se on meidän järjestömme periaateohjelmasta löytyvä kanta. Se on yksiselitteinen asia ja tämä riittää tästä.”

”Tämä on tammikuussa teidänkin lehdelle selitetty ihan sama juttu.”

LUE LISÄÄ: PS-Nuorten johtohahmo ohjaisi ”ei-valkoiset” ulos maasta – Järjestö kieli keskellä suuta

Kun tämmöinen mainos oli tehty, niin onko perussuomalaisissa nuorissa nyt huolta väestönvaihdoksesta?

”...”

”No meillä löytyy meidän kantamme meidän periaateohjelmastamme ja muista julkilausumista. Sieltä löytyy meidän kantamme maahanmuuttoon muun muassa.”

Käytättekö te itse termiä väestönvaihdos?

”Perussuomalaiset nuoret menee meidän kannanottojemme mukaan. Mutta itse olen käyttänyt termiä väestönvaihdos. Henkilökohtaisesti.”

Oletteko huolissanne, että Suomessa olisi käynnissä väestönvaihdos?

”Puhun sellaisista asioista henkilökohtaisesti, jotka itseäni kiinnostavat ja huolettavat. Mutta kun edustan perussuomalaisia nuoria, niin en tästä nyt tämän enempää nyt tähän asiaan liittyen sano, kun kyse on tästä tviitistä.”

Tähän keskusteluun tässä päivityksessä selvästi viitattiin. Siinä oli…

”No niin. Tämä riittää tästä.”

Aha. Selvä. Kiitoksia.

