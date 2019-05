Ex-puheenjohtaja: PS-Nuorissa jyllää pimeys, kaiken takana on Suomen Sisu – ”Emme ymmärtäneet, millaisesta voimasta on kyse”

Perussuomalaisten Nuorten entinen puheenjohtaja ja Sinisen tulevaisuuden ex-kansanedustaja Simon Elo kokee, että pimeys on vallannut PS-Nuoret.

Kyse on PS-Nuorten syrjiviksi koetuista kannanotoista, joiden yhteydessä on puhuttu ihmisiä ihonvärin perusteella arvottavasta etnonationalismista. Simon Elo liittää etnonationalistit vahvasti Suomen Sisu -järjestöön.

Yksi kysymys on ollut se, kuinka yleistä etnonationalistinen ajattelu on PS-Nuorten johdossa ja jäsenistössä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on puhunut pienestä joukosta.

”Käsitykseni mukaan PS-Nuorissa hallituksen enemmistö kyllä kuuluu nimenomaan etnonationalistiseen ajatteluun. Jos ajattelee jäsenistöä, niin sitä on hyvin vaikea arvioida, mutta jotta järjestön johto voi tällaista linjaa edustaa, niin kyllä silloin tietysti jäsenistössäkin täytyy merkittävä määrä henkilöistä siihen samaan ajattelutapaan kuulua”, Elo arvioi.

Julkisten tietojen perusteella PS-Nuorten kymmenen jäsenen hallituksesta ainakin viisi liittyy Suomen Sisuun.

PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen esitellään Suomen Sisun verkkosivuilla yhtenä järjestöön kuuluvista eurovaaliehdokkaista. PS-Nuorten 3. varapuheenjohtaja Toni Jalonen on Suomen Sisun Satakunnan piirin varapuheenjohtaja. Jalonen on myös PS-Nuorten tiedotteen mukaan se henkilö, joka kirjoitti kohua herättäneen ja nyt poistetun some-päivityksen.

PS-Nuorten hallituksessa istuvat myös Suomen Sisun Varsinais-Suomen piiripäällikkö Henri Hautamäki sekä Suomen Sisun Kymenlaakson piirin varapuheenjohtaja Antti Eskelinen. PS-Nuorten hallituksen jäsen Oskar Viding on ollut myös esillä Suomen Sisun jäsenenä ainakin vuonna 2017 kuntavaaliehdokkuutensa yhteydessä.

Huhtikuussa kävi puolestaan ilmi, että ainakin viisi Suomen Sisun jäsentä on kansanedustajina. Heidän joukossaan on myös Jussi Halla-aho. LUE LISÄÄ: Äänivyöry: Ainakin 5 Suomen Sisun jäsentä eduskuntaan – Kohujärjestö ei käännytä tilaisuuksistaan uusnatseja

”Koko ajattelu kytkeytyy, kun henkilöitä katsoo, pitkälti Suomen Sisuun järjestönä. Suurin osa, lähes poikkeuksetta nämä henkilöt joiden voidaan katsoa olevan etnonationalisteja, ovat myös Suomen Sisun jäseniä”, Simon Elo sanoo.

”On oleellista huomata, että sekä nuorisojärjestössä erityisesti että myös nykyisessä perussuomalaisessa puolueessa iso osa johtohenkilöistä sekä piiritasolla että puolueessa on aktiiveja myös Suomen Sisu -järjestössä”, Elo sanoo.

Yksi tuore kansanedustaja on aktiivinen myös Suomen Sisussa ja PS-Nuorissa. Hän on Jenna Simula. Simula on aiemmin toiminut kansanedustaja Olli Immosen avustajana. Immonen taas on Suomen Sisun puheenjohtaja.

”Etnonationalismi myötäilee Suomen Sisun näkemystä siitä, mikä on suomalaisuus ja voiko suomalaiseksi tulla”, Simon Elo sanoo.

Elon mielestä perussuomalaisessa puolueessa esillä oleva väestönvaihdoskeskustelu on samaa etnonationalismia, mutta salonkikelpoisemmaksi puettuna.

”Väestönvaihdos on nähdäkseni vain kiertoilmaus tälle samalle ajattelulle. Miksi muuten puhuttaisiin jostain väestönvaihdoksesta, jota pelätään, ellei ajattelu olisi nimenomaan se, että kyse on ihonväristä ja rodusta. Tämähän on myös perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa tämä puhe väestönvaihdoksesta. Siellä todetaan, että Suomi alkaa näyttämään vähemmän suomalaiselta kuin aikaisemmin. Jälleen herää kysymys, miksi näin sanottaisiin, jos kyse ei olisi ihonväristä?” Elo sanoo.

Väkivaltaisen islamismin tutkija Juha Saarinen on sitä mieltä, että väestönvaihdos-termin käyttö voi viestiä myös ääriajattelusta.

”Puheet väestönvaihdoksesta eivät ole pelkästään rasistisia vaan termin käyttö saattaa viestiä myös ekstremistisen maailmankatsomuksen omaksumisesta, jossa oman viiteryhmän koetaan olevan sen olemassaoloa uhkaavan salaliiton ja hyökkäyksen kohteena”, Saarinen pohtii Twitterissä.

PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen oli tänään vähäsanainen Uuden Suomen haastattelussa.

”Perussuomalaiset nuoret menee meidän kannanottojemme mukaan. Mutta itse olen käyttänyt termiä väestönvaihdos. Henkilökohtaisesti”, Kinnunen muun muassa sanoo.

Halla-aho on useaan otteeseen kuvannut etnonationalistisia kommentteja typeriksi ja linjannut, ettei perussuomalaiset kannata rotupolitiikkaa. Elon mielestä Halla-ahon viesti nuorisojärjestölle on kuitenkin lähinnä se, että he sanovat asiat liian suoraan.

”Minun nähdäkseni kyse on juuri siitä, että itse ajattelu ei ole [Halla-ahon mielestä] ongelmallista. Ongelmallista ei ole niinkään se, mitä nämä nuoret ajattelevat vaan se, että he sanovat sen ääneen”, Elo sanoo Halla-ahon linjauksista.

Sininen tulevaisuus irtautui perussuomalaisista Halla-ahon noustua puheenjohtajaksi kesällä 2017. Perussuomalaisten ja sinisten välillä on yhä paljon katkeruutta. Maahanmuuttovastaisuutta on ollut perussuomalaisissa jo pitkään, aina nuivasta manifestista lähtien. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kuitenkin katseli maahanmuuttovastaista siipeä sivusta.

”Kadun sitä, että emme ole ilmeisesti riittävällä tavalla ymmärtäneet, että millaisesta voimasta on kyse ja mitä kaikkea sen taustalla on. Itse olen edelleen sitä mieltä, että maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia. Mutta että sen maahanmuuttokriittisyyden tai -vastaisuuden pohjaa tällaiselle ajattelulle [etnonationalismille], niin se on rasismia. Silloin kun perussuomalaisissa toimin, en ymmärtänyt enkä osannut aavistaa sitä, että tällainen ajattelu on Suomessa jossain väestöryhmissä näin vahvaa”, Simon Elo sanoo.

Eduskunnasta huhtikuun vaaleissa pudonnut Elo on edelleen espoolainen kuntapoliitikko. Hän kertoo hakevansa parhaillaan töitä ja nostavansa työnhakunsa aikana uudistettua sopeutumisrahaa.

