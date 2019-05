Petteri Orpo muistuttaa hallitusneuvottelijoita ministeriön 50 - 100 milj. €:n arviosta: ”En tiedä mikä aarrearkku nyt on löytynyt”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei salaa pettymystään hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden kokoonpanosta. Orpo sanoo Kauppalehden ja Uuden Suomen ”Aamiaisella Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa lauantaina, että se suuri muutos, jota vaaleissa haluttiin, oli nimenomaan keskustan siirtäminen oppositioon.

Orpo sovittelee jo itseään oppositiojohtajaksi ja puoluettaan oppositioon, vaikka siitä ei kovin monella kansanedustajalla kokemusta olekaan. Hallitusneuvotteluja Orpo on seurannut pettyneenä, mutta katkeruutta hän ei myönnä.

”Olen katsonut tätä juoksutusta jossain määrin järkyttyneenä, koska rahaa ei ole,” sanoo uuden hallituksen nimittämiseen saakka toimitusministeristön valtiovarainministerinä jatkava Orpo.

”En tiedä mikä aarrearkku nyt on löytynyt jostakin valtiovarainministeriön kellarista, koska minulle ei ole sitä kerrottu. Meillä on yli sata miljardia euroa velkaa ja kaikki viittaa siihen, että talous kääntyy alaspäin.”

Esimerkkinä Orpo mainitsee sosiaalidemokraattien esille nostaman lähdeveron, josta havitellaan jopa 300-400 miljoonan euron lisätuloja. Orpon mukaan valtiovarainministeriön veroasiantuntijoiden arvio on 50-100 miljoonan euron luokkaa, ja lisäksi verotuksen kiristäminen syö kasvun edellytyksiä. Orpo vakuuttaa tietävänsä, mitä viran puolesta hallitusneuvotteluja avustavien valtiovarainministeriön virkamiesten mielessä liikkuu, vaikka hän soveliaisuussyistä jättää nyt kyselemättä Säätytalon kuulumisia.

”Säätytalolla on nyt erittäin vaarallinen tilanne ja toivon, että myös kamreerien viestiä kuunnellaan.”

Orpo on aavistuksen närkästyneenä pannut merkillä hallitusta muodostavan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen kommentit pörriäisten ja mehiläisten siirtämisestä sivuun sote-ratkaisusta. Orpon mielestä suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä ei toimisi päivääkään ilman yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

”Minusta se ei kuulostanut pääministerin puheelta,” Orpo tuhahtaa.

Keskustan Orpo näkee vaalien rökäletappiostaan huolimatta kiristäneen sosiaalidemokraatit maakuntamallinsa taakse, vaikka juuri kukaan muu ei sitä halua.

Orpo uskoo kuitenkin, että Rinne saa hallituksen kasaan. Kun Säätytalolle on menty, sieltä on työlästä lähteä ilman eteisessä odottavaa ministerinhattua. Orpo pani merkille keskustan Juha Sipilän toteamuksen Ylen vaalikeskustelussa torstaina. Sipilän mukaan hallitusneuvottelut ovat nyt vasta alussa.

Kaiken varalta kokoomuksen ovi jää siis vielä hieman auki, tosin vielä vähemmän kuin keskustalla, jolla se oli eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä raollaan ”viitisen senttiä”.

”Kaksi senttiä. Kynnys on todella korkea. Meidän kynnyskysymyksemme ovat voimassa ja se tyrmäys, joka meille tunnusteluvaiheessa annettiin, se on muistissa,” Orpo hahmottaa.

Hallitustunnusteluiden pettymystä saattaa kokoomuksessa hiukan lievittää menestys sunnuntain EU-vaaleissa. Kokoomus on perinteisesti pärjännyt Euroopan parlamentin vaaleissa hyvin ja nytkin se on mielipidekyselyiden kärjessä.

”Me uskallamme puolustaa Eurooppaa ja sen tuomia etuja,” Orpo vakuuttaa ja muistuttaa, että suomalaiset ovat Pro Eurooppa eivätkä halua eroon eurosta.

”Britannia on ajautunut kaaokseen. Britit ymmärtävät vasta nyt, mistä he joutuvat luopumaan, jos he lähtevät ulos, Orpo tiivistää.

