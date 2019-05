Eurovaalien ensitulokset julki: Kokoomus suurin, seuraa reaaliajassa

Eurovaalien ennakkoäänten tulokset on julkaistu. Voit seurata tulosten kehittymistä reaaliajassa Uuden Suomen tulospalvelusta. Kokoomus on suurin puolue ennakkoäänissä 20,9 prosentilla. Sdp on saamassa vaalivoiton ja yhden mepin lisää. Tässä vaiheessa sdp:n kannatus on 16,7 prosenttia. Vihreiden ennakkoäänten tulos on 14,4 prosenttia ja keskustan 13,7 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus on tässä vaiheessa 13,1 prosenttia.

Tulokset voivat muuttua oleellisestikin sunnuntai-illan mittaan, kun varsinaisen vaalipäivän äänet lasketaan.

Ennakkoarvioissa eurovaalien suurimmaksi voittajaksi arvioitiin vihreät, jonka on odotettu saavan toisen paikan europarlamenttiin.

Eurovaalien häviäjän on odotettu olevan keskusta, jonka on arvioitu menettävän yhden paikan.

Muiden puolueiden paikkamäärien on odotettu pysyvän samana.

LUE MYÖS: Tässäkö eurovaalien suomalaiset voittajat tänään? Seuraa täältä, meneekö ehdokkaasi läpi