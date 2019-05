Näkökulma: Juha Sipilän keskustalle toinen peräkkäinen katastrofitulos

Puheenjohtaja Juha Sipilän keskusta kärsi jo toisissa peräkkäisissä vaaleissa veret seisauttavan tappion.

Keskusta on saanut eurovaaleissa äänistä vaivaiset 13,6 prosenttia, kun lähes kaikki äänet on laskettu. Puolue on sijalla viisi ja yksi euroedustajan paikka lähtee.

Keskusta ei menestynyt myöskään kuntavaaleissa 2017 ja presidentinvaaleissa 2018, joten keskustan vaalimenestys ei puheenjohtajan paikalta syksyllä väistyvän Sipilän aikana päätä huimaa.

Keskustasta läpi meni uutena Mauri Pekkarinen ja istuvana meppinä Elsi Katainen. Europarlamentista putoaa Mirja Vehkaperä.

Keskusta romahti viime kuun eduskuntavaaleissa 13,8 prosenttiin. Näissä eurovaaleissa puolue jäänee sen alle.

Näillä luvuilla ja näissä tunnelmissa keskusta on siis matkalla Antti Rinteen (sdp) hallitukseen toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Hallitusneuvotteluja vetävä Rinne sai vaali-illan alkajaisiksi hymyn huulilleen. Demarit sai ennakkoäänistä 16,7 prosenttia, mutta sitten tuli pudotus 15 prosentin alapuolelle. Sillä saa kaksi paikkaa, kuten viimeksikin.

Jännitettävää on riittänyt myös 14. paikasta, joka tulee Suomelle, kun Britannian ero EU:sta toteutuu. Tässä niin sanotussa brexit-paikassa on kiinni vihreiden Alviina Alametsä.

Suurin voittaja näissä vaaleissa on vihreät. Se on saamassa ensimmäisessä jaossa yhden paikan lisää ja lisäksi sille on tulossa myös brexit-paikka. Kokoomus säilytti asemansa Suomen suurimpana europuolueena kolmella paikalla, mutta vihreät on siis tulossa brexitin jälkeen sen kanssa tasoihin.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.