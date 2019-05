Ylen ennuste: Vihreät nykäisee sdp:n ohi – Kokoomukselle ylivoimainen vaalivoitto

Kokoomus on ottamassa eurovaaleissa ylivoimaisen vaalivoiton 20,4 prosentin kannatuksella, ennustaa Yleisradio perinteisessä ennusteessa, joka saatiin noin kello 21.20. Toiseksi suurin puolue on ennusteessa vihreät, joka on kirinyt ennakkoäänistä sdp:n ohi.

Vihreiden kannatus on ennusteessa 15,2 ja sdp:n tasan 15,0 prosenttia. Kokoomus pitäisi kolme meppiään, vaalivoittaja vihreät saisi toisen ja sdp kaksi. Tuoreimpien tietojen mukaan kokoomus havittelee myös niin sanottua brexit-paikkaa, eli Suomelle Britannian EU-eron myötä tulevaa 14. mepin paikkaa.

Perussuomalaiset on ennusteessa neljänneksi suurin 14,3 prosentin kannatuksella. Se saa näillä näkymin kaksi mepin paikkaa.

Keskusta on jäämässä kahteen paikkaan ja viidenneksi suurimmaksi puolueeksi 13,7 prosentin kannatuksella.

Seuraa eurovaalien tuloksen kehittymistä alta. Tulospalvelu eroaa Ylen ennusteesta, koska se kertoo ääntenlaskennan reaaliaikaisesta tilanteesta: