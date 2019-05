Pekka Haavisto sai Jussi Halla-ahon sanattomaksi – Halla-aho purskahti nauruun Ylellä

Vihreiden puheenjohtajaa Pekka Haavistoa pyydettiin eurovaali-iltana Ylen lähetyksessä sanomaan jotain perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, kun Ylen ennusteen perusteella selvisi, että vihreät on saamassa vaalivoiton.

Vihreät on Ylen ennusteessa toiseksi suurin puolue kokoomuksen jälkeen. Vihreät on saamassa yhden meppipaikan lisää. Perussuomalaiset on neljänneksi suurin 14,3 prosentin kannatuksella. Se pitää kaksi mepin paikkaa.

”Kisa oli rehti ja vaikka Jussi pyöräili ja välillä me mentiin vihreällä bussilla, niin taisi käydä niin, että oltiin nyt isompia”, Pekka Haavisto sanoi Ylen lähetyksessä Halla-aholle.

Halla-aho myönsi itsekin, ettei hänellä oikein ollut antaa vastausta Haavistolle.

”Ei minulla tuohon ole mitään kovin järkevää sanottavaa”, Halla-aho sanoi ja purskahti itsekin nauruun.

